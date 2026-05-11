Ley de Protección a Periodistas del Edomex, ejemplo a seguir: Morena

Chalco, Méx.- La Ley de Protección a Periodistas del Estado de México es ejemplo nacional de perseverancia y unidad, afirmó Luz María Hernández, dirigente de Morena en la entidad mexiquense. “Los comunicadores pueden acceder a beneficios, seguridad social y prestaciones, pero principalmente garantiza la seguridad para ejercer la libertad de expresión y su constitución es base para que otros Estados la repliquen o tomen como base para la elaboración de sus propias leyes” dijo.