Denuncian en Teoloyucan una obra deficiente que costó más de 7 mdp

Polémica por el “Puente Soriana”

Teoloyucan, Méx.- Durante un encuentro con vecinos por el llamado “Puente Soriana” en la zona de Tepanquiahuac, integrantes del PAN mexiquense reafirmaron la denuncia de las malas condiciones en las que fue rehabilitada esta vialidad que conecta con los municipios de Zumpango y Huehuetoca, una obra a la que se destinaron alrededor de 7.3 millones de pesos.

Vecinos señalaron que en esta tercera rehabilitación realizada por el gobierno municipal, los trabajos permanecieron detenidos durante más de cuatro meses y que pese al tiempo y al recurso invertido, el puente presentó baches desde el mismo día de su apertura, motivo por el que hoy es conocido entre la ciudadanía como el “Bachipuente”.

De acuerdo con los testimonios recabados en la zona, más del 40 por ciento de la estructura presentaba daños visibles aun después de haber sido intervenida, mientras que hasta el momento no existe claridad sobre si la obra fue formalmente entregada o recibida por la administración que encabeza el alcalde Luis Domingo Zenteno Santaella.

Los ciudadanos también cuestionaron que los trabajos presuntamente no fueron licitados y exigieron que se informe públicamente quién ejecutó la obra, bajo qué condiciones se contrató y cuáles serán las sanciones o garantías ante las fallas detectadas.

Asimismo, el regidor panista José del Toro denunció que la mala condición del puente ya provocó al menos dos accidentes en los que resultaron lesionadas dos mujeres, una de ellas de la tercera edad, situación que ha incrementado la preocupación de automovilistas, transportistas y habitantes de la región.