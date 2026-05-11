Mínimo avance en registro obligatorio de teléfonos celulares

Crece riesgo de desconexión

Únicamente se ha cumplido el trámite con 30 millones de líneas, frente a un universo de 161.7 millones

A menos de 2 meses de que concluya el plazo oficial para vincular las líneas de teléfonos móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial, el avance sigue siendo mínimo y crece el riesgo de una desconexión masiva.

Únicamente 30 millones de líneas han sido registradas, hasta abril, frente a un universo de 161.7 millones reportadas al cierre de 2025. Esto significa que apenas 18 por ciento de los usuarios ha cumplido con el proceso, mientras que el resto permanece en incumplimiento.

El bajo nivel de participación encendió alertas entre especialistas del sector telecomunicaciones, quienes consideran prácticamente imposible alcanzar la meta antes del próximo 30 de junio.

“La implementación del registro obligatorio de líneas móviles en México ha cobrado relevancia en la agenda pública y regulatoria, especialmente ante la escasa contabilidad de aquellas que ya han realizado el registro”, señaló Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

¿Cuántas líneas móviles faltan por registrar en México?

El desafío operativo es enorme. Para completar el registro total antes de la fecha límite, sería necesario registrar más de 1.75 millones de líneas diariamente durante las próximas semanas.

Según Ernesto Piedras, el ritmo actual de avance hace inviable cumplir con el calendario establecido.

“Para cumplir este cometido, deberían ser registradas diariamente más de un millón 750 mil líneas de aquí al 30 de junio del año en curso; esto es imposible”, advirtió el especialista.

Incluso, estimó que, de mantenerse la tendencia actual, el proceso podría tardar al menos dos años en completarse para cubrir las más de 160 millones de líneas activas en el país.

Qué podría pasar con el método de prepago

El posible incumplimiento masivo también genera preocupación por sus implicaciones económicas y operativas para las compañías telefónicas.

Uno de los segmentos más vulnerables es el de prepago, que representa más del 83 por ciento del mercado móvil mexicano. Este modelo se caracteriza por una alta rotación de usuarios y líneas, situación que complica aún más la actualización de datos personales y el registro obligatorio.

Especialistas advierten que aplicar el mecanismo de manera retroactiva y con un plazo fijo podría derivar en la suspensión de millones de líneas activas, un escenario sin precedentes para la industria.

¿Cómo registrar tu línea telefónica en México?

Los usuarios todavía pueden realizar el registro de su línea móvil tanto de forma presencial como en línea.

El trámite puede hacerse directamente en sucursales de compañías telefónicas como Telcel, Movistar, AT&T o Bait, así como mediante los portales digitales habilitados por cada operador.

Para completar el registro obligatorio únicamente se necesita:

CURP

Identificación oficial vigente

Tener activa la línea telefónica que se desea registrar

Autoridades y empresas de telecomunicaciones mantienen el llamado a realizar el trámite antes de la fecha límite para evitar posibles restricciones o desconexiones del servicio móvil en México.

Gobierno cambia estrategia

Para registrar líneas celulares en México, la estrategia ha dado un giro, pues el gobierno ya no solo apunta a los usuarios en general, sino también a sus propios trabajadores. Correos internos, manuales y enlaces directos forman parte de una campaña que busca acelerar un proceso que sigue muy por debajo de lo esperado.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzaron a enviar correos electrónicos a dependencias gubernamentales. El objetivo es presionar e incentivar a los empleados públicos para que registren sus líneas telefónicas antes de la fecha límite.