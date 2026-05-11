Blinda gobierno del Edomex trámites en Centros de Servicios Administrativos

Campaña “¡Di No al Coyotaje!”

Las y los orientadores son el primer contacto ciudadano para garantizar trámites seguros, gratuitos y sin corrupción

Toluca, Estado de México.- Bajo los principios de cercanía, honestidad y servicio al pueblo que impulsa el Gobierno del Estado de México, se fortalece la atención ciudadana en los Centros de Servicios Administrativos (CSA) mediante personal capacitado que brinda asesoría, acompañamiento y orientación gratuita para realizar trámites y servicios de manera segura, ágil y transparente.

Como parte de esta estrategia, la Oficialía Mayor del Estado de México impulsa la campaña “¡Di No al Coyotaje!”, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para prevenir fraudes, combatir prácticas indebidas y evitar que la ciudadanía sea víctima de engaños o cobros ilegales durante la realización de trámites.

Las y los orientadores de los CSA representan el rostro cercano del servicio público, al brindar atención con calidez, empatía y honestidad a quienes acuden diariamente a realizar gestiones relacionadas con licencias, placas, actas, apostillas y otros servicios.

“Los usuarios nos preguntan de placas, de licencias, de registro civil, de apostillas; estamos capacitados para darles una buena información. Tengo empatía con toda la gente que viene a hacer su trámite, con mucho gusto los atiendo, lo hacemos con mucha alegría y mucha honradez”, expresó Juan Antonio Rico Maza, quien cuenta con más de 21 años de experiencia como orientador de trámites y servicios.

La Oficialía Mayor exhorta a la población a identificar al personal autorizado mediante el chaleco color guinda y el gafete oficial del Gobierno del Estado de México; asimismo, informa que toda orientación y acompañamiento se brinda exclusivamente al interior de los Centros de Servicios Administrativos (CSA), de manera gratuita.

“La función de nosotros es recibir al contribuyente desde la entrada. Los vamos asesorando y los encaminamos al área que les corresponda, respecto a su trámite. Todo se hace aquí adentro. Si les hace falta un documento, tenemos la sala virtual y nosotros se lo facilitamos, sin ningún costo”, señaló Irma Juárez Martínez, orientadora de trámites y servicios.

A través de la campaña “¡Di No al Coyotaje!”, el Gobierno del Estado de México reitera que ninguna persona servidora pública puede solicitar pagos, dádivas o favores para agilizar trámites, y llamó a la ciudadanía a no recurrir a gestores externos que lucran con las necesidades de la población.

“Yo haría un llamado a las personas a que se acerquen a las autoridades, que dejen de estar fomentando ‘el coyotaje’ para no ser defraudados. Tengo un familiar que quiso hacer una regularización de su vehículo y lo único que hizo fue darles nueve mil 700 pesos que nunca volvió a ver. Las autoridades están para servirnos y nos sirven bien”, compartió Joaquín Maldonado Ramírez, usuario de los CSA.

Las denuncias pueden realizarse vía telefónica al 800 702 87 70 de la FGJEM; y para reportar malas prácticas de personas servidoras públicas, al 722 167 9409, extensiones 20086, 20100, 20101, 20136 y 200120, de la Secretaría de la Contraloría.

Los Centros de Servicio Administrativos, adscritos a la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, brindan atención de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas, en Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Bravo.