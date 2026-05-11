Delfina Gómez consolida al estado como referente en salud sustentable

Suma 68 Hospitales Verdes que ayudan a reducir el carbono

Toluca, Estado de México. El Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, trabaja para ampliar la Red Mexiquense de Hospitales Verdes y Saludables, los cuales reducen su huella de carbono, promueven una cultura sustentable y ofrecen servicios más responsables con la salud del planeta.

A la fecha, la entidad mexiquense lleva 68 hospitales incorporados, pertenecientes al esquema de salud IMSS-Bienestar. Entre ellos destacan el Hospital Materno Infantil Chalco “Josefa Ortiz de Domínguez”, Hospital General Hueypoxtla Hermenegildo Galeana Bicentenario, Hospital Municipal de Xonacatlán, “Vicente Guerrero” Bicentenario, Hospital General La Perla Nezahualcóyotl, Hospital Municipal Otumba “Bicentenario”, Hospital Municipal de Lerma, Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, Hospital Municipal Temoaya, el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” y el Hospital Municipal Tecámac, “Lic. César Camacho Quiroz”.

En el marco de la XVII sesión ordinaria del Comando Estatal e Interinstitucional del Sector Salud (CEISS), se acordó hacer un llamado a todas las instituciones del ramo en la entidad para sumarse a esta iniciativa.

Al respecto la Secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, precisó que con este acuerdo el personal de los hospitales de las diversas instituciones recibirá capacitación, orientación y supervisión para implementar o fortalecer las unidades amigables con el medio ambiente.

Esta acción permite mejorar la infraestructura médica al reducir sustancias químicas, mejorar el manejo de residuos, ahorro de energía, cuidado del agua, transporte sustentable, alimentación saludable, compras responsables, gestión de edificios y el control de productos farmacéuticos.