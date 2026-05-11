Brote de hantavirus en crucero reaviva temores a nueva propagación

A 6 años de la pandemia por Covid

Se registran tres muertos y varios casos confirmados de contagio de la cepa andina

Seis años después de la pandemia de la Covid-19, el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius ha reavivado temores a una nueva propagación masiva.

El crucero neerlandés, que partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, con 114 viajeros y 61 tripulantes a bordo, ha dejado tres muertos y varios casos confirmados de contagio de la cepa andina, lo que abre interrogantes.

La principal incógnita, dónde y cómo se produjo el contagio inicial, sigue sin resolverse, mientras las autoridades sanitarias de Argentina, Chile y Uruguay investigan el recorrido por Sudamérica de la pareja neerlandesa considerada el «caso cero».

El hecho de que la cepa andina de hantavirus pueda transmitirse entre personas -algo inusual en este tipo de virus- elevó todavía más la preocupación. Sin embargo, los expertos insisten en que el escenario es muy distinto al de una pandemia global.

Crucero llega a España

El crucero arribó este domingo a Tenerife, donde comenzó un operativo internacional para desembarcar y repatriar a los pasajeros de distintas nacionalidades. Los primeros en bajar fueron 14 ciudadanos españoles, quienes fueron trasladados al aeropuerto Tenerife Sur y posteriormente enviados a Madrid, donde permanecerán en observación médica.

Más tarde despegaron vuelos con destino a Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Los pasajeros estadounidenses, todos asintomáticos, serán llevados a un centro especializado en el estado de Nebraska.

Las autoridades sanitarias continúan monitoreando a los ocupantes del MV Hondius, mientras los pasajeros australianos fueron los últimos en abandonar la embarcación.

OMS alerta riesgos tras negativa de EU a imponer cuarentena

Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la decisión de Estados Unidos de no imponer cuarentena obligatoria a sus 17 ciudadanos evacuados del crucero Hondius podría representar un riesgo sanitario.

Durante una conferencia de prensa en Tenerife, Tedros señaló que permitir el regreso de pasajeros sin aislamiento “puede conllevar riesgos”, luego del brote de hantavirus detectado a bordo del barco.

Mientars tanto, Jay Bhattacharya, titular interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pidió a la población estadounidense mantener la calma y aseguró que “esto no es Covid”, por lo que los 17 ciudadanos estadounidenses evacuados no necesariamente serán puestos en cuarentena.

¿Qué es el hantavirus?

El hatavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores pueden contagiar a los humanos.

Causas: Los roedores, especialmente los ratones ciervo, son portadores del hantavirus. Está presente en la orina y en los excrementos, pero no causa enfermedad en los animales portadores.

Se piensa que los seres humanos resultan infectados cuando se exponen al polvo contaminado de los nidos o excrementos de los ratones. Usted puede estar en contacto con este polvo contaminado al limpiar viviendas, barracas y otros recintos cerrados que han estado desocupados durante largo tiempo.

Los síntomas iniciales de la enfermedad por hantavirus son similares a los de la gripe e incluyen

Escalofríos

Fiebre

Dolores musculares

Las personas con hantavirus pueden comenzar a sentirse mejor durante un período de tiempo muy corto. Pero al cabo de 1 o 2 días, pueden tener dificultad para respirar. La enfermedad empeora rápidamente.

Los síntomas incluyen:

– Tos seca

– Sensación de indisposición (malestar general)

– Dolor de cabeza Náuseas y vómitos

Dificultad respiratoria.