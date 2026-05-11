Es importante mantener 6 semanas de vacaciones, señala Claudia Sheinbaum

Rechaza que haya sido una ocurrencia

La Presidenta aseguró que algunos estados sí podría adelantarse el cierre de ciclo escolar

La presidenta Claudia Sheinmbaum Pardo señaló este lunes que la decisión de modificar el calendario escolar no fue una ocurrencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sino una decisión unánime de los 31 secretarios de educación en el país.

“Es importante que se sepa, ahora salieron gobernadores a decir que no están de acuerdo. No fue una ocurrencia de Mario”, todos lo votaron, dijo la mandataria.

Para la Presidenta a partir de esta decisión, se generó una campaña, según lo consideró, en contra de Delgado. “Hay una campaña pues Reconociendo la preocupación para que se mantenga las seis semanas incluso para aquellas entidades donde hay altas temperaturas y por el Mundial de futbol que puede generar distracciones en los chavos, en donde habrá partidos como la Ciudad de México , Guadalajara y Monterrey.”

Sin embargo, puntualizó que lo importante es que se mantengan las seis semanas de vacaciones porque se decían que eran vacaciones muy largas. Por ello, adelantó que se reunieron Delgado Carrillo y los secretarios de Educación para aprobar una decisión definitiva y que se haga de consenso como se hizo la semana pasada, dijo, pero se recojan las inquietudes de muchos sectores como los padres de familia.

Presentan segunda edición de “méxico canta por la paz y contra las adicciones”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la segunda edición de México Canta por la paz y contra las adicciones –que tiene el objetivo de enaltecer la música regional mexicana e impulsar narrativas distintas sin hacer apología de la violencia, desarrollar la producción musical en el país y reconocer a los mexicanos que viven en Estados Unidos– y cuyo registro es del 11 de mayo al 10 de junio, a través de la página mexicocanta.gob.mx, para jóvenes de 18 a 29 años, mexicanos y mexicoestadounidenses.

“Lo que queremos nosotros es que muchos cantantes nuevos, mexicanos, no se orienten hacia la apología de la violencia, sino que, a través de esquemas como este, México Canta, busquen otras narrativas, las narrativas más profundas de valores de México, desde el amor, el desamor hasta lo que nos mueve a los mexicanos y a las mexicanas. Ese es el primer objetivo de México Canta: orientar narrativas a través de este concurso, sin censurar, sino sencillamente promoviendo una visión distinta en la música de lo que estuvo asociado a la apología a la violencia».

“Lo segundo, que es muy importante, es este Consejo Mexicano de la Música. Fíjense que muchísimos productores mexicanos se fueron a Estados Unidos a registrar su música, y ahí se desarrolla la producción y lo que queremos es que con este concurso y con la creación del Consejo Mexicano de la Música muchos productores de música se queden en México no solamente en Estados Unidos. La industria de la música genera muchísimos empleos, genera riqueza y genera nuevos talentos en nuestro país, queremos que el Consejo Mexicano de la Música –que es un Consejo abierto en donde participan muchísimos productores independientes– también genere el desarrollo de la producción musical en nuestro país. Y el tercero tiene que ver con una visión del reconocimiento de México y de los mexicanos en Estados Unidos que somos parte de una misma cultura”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que México Canta por la paz y contra las adicciones forma parte de la estrategia integral de Atención a las Causas y tiene como objetivo impulsar narrativas que no reproduzcan mensajes que normalicen la violencia o cualquier tipo de discriminación.

Resaltó que en la edición de 2025, se tuvieron más de 15 mil registros, más de 11 millones de visualizaciones en los 25 medios públicos que participaron en la transmisión. En la final se contabilizaron 222 mil 955 votos del público, que eligió como ganadores a Sergio Maya, de Hidalgo, y a Carmen María y Galia Siurob de Tijuana, Baja California.

Detalló que en la edición 2026, las y los jóvenes que deseen participar deberán de inscribir canciones que no hagan apología a la violencia en el género regional mexicano fusionado con otros estilos, interpretadas en español, inglés, espanglish o en lenguas originarias.

En la segunda etapa se seleccionarán, junto al Consejo Mexicano de la Música (CMM), a 14 semifinalistas: siete mexicoestadounidenses, que serán anunciados el 24 de julio, y siete mexicanos, el 31 de julio.

La tercera etapa consistirá en cuatro programas de televisión en vivo en los medios públicos, con votación 100 por ciento del público que elegirá a tres ganadores a un contrato discográfico.

Los siete artistas mexicoestadounidenses elegidos participarán en la semifinal Estados Unidos que se llevará a cabo el domingo 23 de agosto en el Million Dollar Theater de Los Ángeles. Asimismo, los siete seleccionados mexicanos llegarán a la semifinal México, que se realizará el domingo 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa. En ambos eventos, se contará con la presencia de un artista invitado y el público elegirá a los finalistas. El domingo 6 de septiembre se realizará una recapitulación de los seis finalistas: tres mexicoestadounidenses y tres mexicanos, además de que se anunciará un participante más que será el mejor cuarto lugar de las dos semifinales.

Niega CSP que Rocha Moya haya escapado

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Rubén Rocha Mpya, gobernador de Sinaloa con licencia, permanece en Sinaloa y negó una supuesta huida. “No creemos” que Estados Unidos venga para extraer al gobernador, tal como hizo en su momento con Ismael Zambada, agregó.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el político morenista permanece en su estado. Ello, a pesar de que la semana pasada Omar García Harfuch dijo no saber dónde estaba.

Calificó las versiones sobre la desaparición o la huida de Rocha Moya como una estrategia de “propaganda” orquestada contra la Cuarta Transformación y dijo que en su gobierno harán “algo” para contrarrestar tanta mentira.

Según ella, hay la intención de “generar este ambiente de rumores que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que en realidad existen”.

“Él está en Sinaloa y ya él mismo podrá informar, o las otras nueve personas, dónde están. No hay esta cosa de ¿y ahora dónde está? y ¡ya se escapó! y quién sabe qué tanta cosa”, reiteró.