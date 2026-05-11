Argentina llegará al Mundial con alarma encendida en el lateral derecho

Tras la confirmación de la lesión de Nahuel Molina

Además seis campeones de Qatar 2022 quedaron fuera de la prelista de Scaloni

Por Arturo Arellano

Argentina llega al Mundial 2026 con una alarma encendida en el lateral derecho y con una decisión que marca el fin de un ciclo: seis campeones de Qatar 2022 quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni. La cuenta regresiva aprieta, la enfermería se llena y el campeón del mundo entra en el tramo más delicado de su ruta hacia la defensa de la corona.

Hay lesiones que no se leen solo en un parte médico: se sienten como un temblor en la estructura de una selección. Eso pasó con Nahuel Molina, lateral derecho titular de Argentina, después de salir tocado en la derrota del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo; los estudios confirmaron un desgarro grado 1 y un tiempo estimado de baja de alrededor de 21 días.

La noticia golpea porque Molina no es una pieza de relleno, sino uno de esos futbolistas que Scaloni convirtió en titulares de confianza desde Qatar 2022. Aunque los plazos de recuperación parecen jugar a favor, el gran interrogante no es solo si llegará al debut, sino cómo llegará: con semanas sin competencia oficial, sin intensidad de partido y con una carrera contra el reloj para volver fino a la alta exigencia.

La otra alarma de Scaloni

La preocupación por Molina no viene sola. En el radar del cuerpo técnico también aparecen Cristian Romero, con un esguince grado dos en la rodilla derecha, y Nicolás González, que arrastra una lesión muscular y apunta a llegar con lo justo al arranque del torneo.

Ese cuadro obliga a Scaloni a administrar con mucho cuidado las cargas, los tiempos y los riesgos, porque la selección argentina no solo defiende una idea: defiende un título. Y en esa lógica, cada día de recuperación cuenta como si fuera una final, especialmente cuando el grupo ya está cerrado en la cabeza del entrenador pero todavía no en los papeles.

Seis campeones afuera

La noticia de fondo también es fuerte por lo que no está. En la prelista oficial de 55 nombres aparecen Lionel Messi y buena parte de la base campeona, pero quedaron fuera seis de los campeones de Qatar 2022: Franco Armani, Juan Foyth, Ángel Di María, Ángel Correa, Alejandro “Papu” Gómez y Paulo Dybala.

No se trata solo de ausencias puntuales, sino de una señal de época. Di María ya se había retirado de la selección, mientras que otros nombres históricos perdieron terreno por edad, lesiones, falta de continuidad o decisiones futbolísticas; el mensaje que deja Scaloni es claro: el proyecto sigue apoyado en la memoria del campeón, pero ya mira de frente a una camada nueva.

La lista y la transición

La prelista mantiene a Messi como faro y sostiene el peso específico de figuras como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Al mismo tiempo, suma nombres jóvenes o en ascenso como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Matías Soulé, Alejandro Garnacho y Gianluca Prestianni.

Ese recambio no es un capricho, sino una consecuencia natural de un ciclo que ya lleva años compitiendo al máximo nivel. Argentina busca llegar al Mundial con una combinación de experiencia y frescura, pero el desafío es delicado: incorporar sangre nueva sin romper la química de un equipo que aprendió a ganar jugando con automatismos muy precisos.

El calendario aprieta

La FIFA estableció que las listas preliminares debían presentarse en mayo y que la nómina definitiva de cada selección se cierre entre el 25 de mayo y el 1 de junio, con Argentina fijada para el 30 de mayo según la información difundida por la prensa especializada.

Ese límite convierte estas semanas en una zona de máxima tensión para las selecciones más importantes. Francia debe definir el 14 de mayo, Bélgica el 15, Brasil el 18, Portugal el 19, Marruecos y Alemania el 21, Inglaterra el 22, España y Holanda el 25, Estados Unidos el 26, Argentina el 30 y México el 1 de junio, una secuencia que dibuja el tramo final de una carrera administrativa y deportiva antes del torneo.

A falta de 32 días para el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026, todo se vuelve más sensible: un desgarro, una suspensión, un mal calendario o una recaída pueden cambiar una lista entera. Argentina concentra entre el 28 y el 29 de mayo en Kansas, y el cuerpo técnico deberá decidir allí, con el pulso acelerado, quién está para sostener la defensa del título y quién no.

Como dato de contexto, el Mundial arrancará el 11 de junio y terminará el 19 de julio, con el debut argentino programado ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, por el Grupo J. Ese escenario hace que la recuperación de Molina, y la de los otros lesionados, no sea un detalle médico sino una variable deportiva central.

Un campeón que no baja la guardia

Hay algo muy argentino en este momento: la mezcla de sufrimiento, urgencia y fe. El campeón del mundo no llega cómodo, llega exigido; no aterriza sobre certezas absolutas, sino sobre dudas administradas con la frialdad de un cuerpo técnico que ya demostró saber competir bajo presión.

Y quizá ahí esté la esencia de esta historia: Argentina no solo pelea por recuperar a Molina o por ordenar su lista; pelea por llegar al Mundial sin traicionar su identidad. Porque en el fútbol de selecciones, cuando el reloj empieza a correr, no hay margen para improvisar.