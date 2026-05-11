El alto al fuego entre EU e Irán está en estado crítico, dice Donald Trump

Rechaza última oferta de paz de Teherán

Calificó la respuesta de Irán a su propuesta de “basura” y que “ni siquiera terminó de leerla”

Después de rechazar la última oferta de paz de Teherán, el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán alcanzó un momento particularmente precario este lunes, kluego que el presidente Donald Trump dijo que el acuerdo estaba en “estado crítico”.

El mandatario estadounidense calificó la respuesta de Irán a su propuesta de “basura” y que “ni siquiera terminó de leerla”, en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval, Trump

El gobierno de Irán respondió a la propuesta de paz de EU de la semana pasada exigiendo un levantamiento del bloqueo naval de Washington y un alivio de las sanciones, manteniendo al mismo tiempo cierto grado de control sobre el tráfico a través de Ormuz, según una persona familiarizada con el asunto.

Trump no indicó si se reanudarían los ataques militares contra Irán como ha amenazado anteriormente si los dirigentes de la República Islámica no aceptaban sus condiciones. Trump dijo anteriormente que está considerando reactivar un plan para escoltar barcos a través del vital Estrecho de Ormuz.

Los acontecimientos marcaron el último fracaso de Trump para lograr una resolución a la guerra de 10 semanas, que desencadenó una crisis energética mundial y sigue planteando graves riesgos políticos internos para él y su partido republicano. El conflicto también ha tensado las relaciones con China, con cuyo presidente, Xi Jinping, Trump aún tiene previsto reunirse en Pekín a finales de esta semana.

Teherán también ha insistido en que cualquier acuerdo suponga el fin inmediato de los combates, incluso en Líbano, donde Israel libra una guerra paralela contra el grupo militante Hezbolá, dijo la persona. El conflicto ha matado a miles de personas en todo Medio Oriente y ha trastornado los mercados del petróleo y el gas.

El estancamiento significa que Ormuz permanece en gran parte bloqueado, con Irán y otros países del Golfo Pérsico incapaces de exportar suministros energéticos a través de la vía navegable – un conducto para una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo antes de la guerra.

Irán saca sus submarinos enanos al estrecho de Ormuz

Irán confirmóel envío de varios submarinos enanos clase Ghadir al estrecho de Ormuz en plena escalada de tensión con las potencias occidentales. El movimiento coincide con las conversaciones abiertas entre Francia y Reino Unido para reforzar su presencia militar en Oriente Medio junto a Estados Unidos.

Teherán pretende demostrar que mantiene capacidad operativa para responder a cualquier incremento de actividad naval extranjera en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.

Las unidades desplegadas pertenecen a la clase Ghadir, una familia de submarinos de pequeño tamaño diseñada para operar en aguas poco profundas del golfo Pérsico. Estos sumergibles forman parte de la estrategia iraní de guerra asimétrica y están preparados para ejecutar misiones de vigilancia, infiltración y ataque rápido. Su reducido tamaño dificulta la detección y convierte al estrecho de Ormuz en un entorno especialmente favorable para este tipo de operaciones navales.

El comandante de la Armada iraní, el contraalmirante Shahram Irani, ha asegurado en las últimas horas que los submarinos ya participan en tareas de patrulla y control marítimo.