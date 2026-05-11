¿Nuevas reglas?

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Tras la embestida del gobierno de Donald Trump y la derecha nacional contra Morena, ante el proceso electoral de 2027, el partido en el poder anuncia nuevas reglas para la selección de sus candidaturas a gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales.

Estos cambios son imperiosos para el partido en el poder, pues con candidaturas desprestigiadas o bajo sospecha, sería difícil confirmar la supremacía política de los guindas y abriría la puerta a los grupúsculos de la ultraderecha.

Bien hizo Ariadna Montiel, como presidenta morenista, en anticipar, en reciente entrevista concedida a Sin Embargo, que se hará una revisión de los perfiles que buscarán cargos públicos, mediante solicitudes a las autoridades federales para descartar vínculos delictivos o actos de corrupción. Esto tendrá que ser serio y no sólo bandera política.

Igual tendrá que hacer con las imágenes públicas de muchos de sus integrantes, dado sus excesos en gastos y lujos, como el del ultra conocido senador Gerardo Fernández Noroña y, por ello, habrá de luchar para recuperar la confianza ciudadana.

El reto de Montiel, como lo acepta, es mantener un movimiento vivo, vigoroso, con presencia territorial amplia, y para ello en nada les ayuda las conductas incorrectas de no pocos morenistas que viajan en primera clase, se hospedan en hoteles de super lujo o acostumbran visitar restaurantes de alta cocina.

Para septiembre, habrán ya de conocerse quiénes serán sus representantes en cada una de las 17 entidades en las que habrá cambio de gobierno y ahí se sabrá si el compromiso de Montiel es de fondo o sólo palabras para convencer y jalar votos.

Susurros

Este miércoles habrá que estar muy atentos a lo que acontezca en el encuentro programado entre el presidente convicto Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, pues de ello dependerá en buena medida la ruta por seguir de los conflictos globales, en especial la guerra de Irán y el estrangulamiento del estrecho de Ormuz.

La visita había sido programada para marzo, pero la guerra desatada contra Irán la difirió hasta este 13 de mayo, con un incremento en las diferencias entre ambas potencias. No obstante, se espera lograr alguna distensión general, pero sin acuerdos definitivos sobre Irán y menos aún sobre el futuro de Taiwán, la isla de Formosa sigue siendo un obstáculo.

Difícil que se aborde el problema del fentanilo, al menos públicamente, pues Washington mantiene la acusación contra China por ser originaria de los precursores de la droga.

En los detalles estará el trasfondo de lo que vendrá.

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