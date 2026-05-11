Soundax explora emociones y energía en su nuevo EP

El lado oscuro de tu sonrisa

El dueto regresa con un sonido más maduro dentro del electrorock, apostando por la conexión humana, la experimentación sonora y la energía en vivo

Por Arturo Arellano

“Soundax: dos almas, algunas máquinas y muchos sonidos”. Así se define este proyecto de música electrónica, synth pop y rock alternativo nacido en septiembre de 2018 en la Ciudad de México, integrado por Aldo M. y Mario J., quienes han construido una propuesta que combina sintetizadores con batería y guitarra, dando forma a un estilo que traduce emociones humanas en energía bailable.

Tras el lanzamiento de su EP Caminando con fantasmas en 2019 y el sencillo Catarsis en 2020, el dueto presenta ahora El lado oscuro de tu sonrisa (2026), un material que marca una evolución clara en su sonido.

“Lo sacamos hace aproximadamente 3 semanas, tuvimos la fortuna de trabajar con un productor de la zona de Satélite que se llama Armando Steiner de Delta, hicimos 5 canciones y ya están disponibles. Estamos en el new wave synth pop post clásico y anexos (risas), sí es electrorock”, explicó Aldo.

Influencias noventeras

y evolución sonora

El nuevo EP no solo refleja crecimiento técnico, sino también una identidad más definida. “Han coincidido en que el proyecto suena mucho más maduro, es algo más ensamblado, más congeniado como banda, más definido”, comenta Aldo.

Las influencias del dueto también han sido clave en esta evolución. “Muchas veces cuando compartimos las canciones, nos comentan que escuchan semejanzas con proyectos de música electrónica de los noventas como Underworld, Chemical, Brothers, Enigma, que sí nos han influenciado porque es lo que escuchábamos en aquellos años”.

A pesar de esa cohesión actual, su proceso creativo sigue siendo poco convencional: “Ensayamos muy poco, casi todo lo componemos cada quien por su lado, pero hemos hecho buen match en la composición, ensamblamos nuestras partes y ya que está todo, ahora sí hacemos un ensayo”.

Música en tiempos cambiantes

El contexto también ha moldeado su camino. Soundax nació meses antes de la pandemia, lo que los obligó a replantear su estrategia desde el inicio.

“Para nosotros ha sido un misterio que es motivante descubrir cómo se está moviendo la música y cómo podemos encajar… entendimos que las cosas ya no iban a ser igual, eso de buscar disquera o hacer sencillos”, agregó Mario.

En lugar de seguir modelos tradicionales, el grupo apostó por la independencia creativa: “Nos basamos siempre en la columna vertebral que es la música, nos gusta hacer canciones, lo disfrutamos mucho… hacer cosas que nos sacan de la zona de confort nos motiva”.

Sin embargo, reconoce que el reto principal sigue siendo convocar público: “Es difícil tocar en vivo y es difícil que la gente vaya a verte, los debes convencer de que lo que van a ver y escuchar les va a gustar”.

Estrategia y conexión con el público

Ante este panorama, Soundax combina herramientas digitales con métodos clásicos: “Analizamos cómo las redes sociales nos pueden ayudar, lo conjuntamos con estrategia tradicional… nos gusta lanzar EPs con 6 temas, lanzamos también un sencillo con su video y de ahí gestionamos lugares para tocar en vivo”.

Sobre el escenario, su propuesta destaca por su intensidad y formato: “Un show nuestro es de mucha emoción… ver a dos personas solas en el escenario ya llama la atención, está la batería, la guitarra y voz, es el punch orgánico, pero con el don de la sorpresa con secuencias. La energía es total”.

Además, buscan romper la barrera entre artista y audiencia: “Queremos conectar con el público que asiste, y que participen más allá del aplauso, queremos que se involucren, que se levanten, que sean partícipes”.

Incluso su dinámica en vivo es flexible: “Casi nunca llevamos un set list, lo vamos desarrollando en el momento… eso ayuda a que la gente se involucre y pidan los temas que les gustan”.

Nuevas generaciones, misma esencia

Aunque su música está influenciada por generaciones pasadas, el impacto en públicos jóvenes ha sido una sorpresa positiva “Nos ha costado trabajo hacer el plan de convocatoria, pero en el Chopo, también hay mucha chaviza, se interesan, ha sido un reto, pero también una sorpresa saber que sí tenemos impacto con las nuevas generaciones”.

Para Soundax, la clave está en la autenticidad: “Creemos que la música que perdura es la que conecta de forma más humana. Eso queremos: que la conexión humana y la humanidad en nuestra música prevalezca”.

El dueto presentará oficialmente su EP el próximo 16 de mayo en Astro Boy, Tlalnepantla, Estado de México, en un concierto gratuito junto a Radical Sonora.

“Estamos en redes sociales como @soundax”, concluye Aldo.