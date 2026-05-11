Desde la infancia, la UAEMéx siembra conciencia social a través del inglés y la creatividad

El proyecto “Seeds of Change” es una iniciativa del Centro Internacional de Lengua y Cultura en el que participan niñas, niños y adolescencias escribiendo cuentos en inglés sobre temas y valores sociales y universitarios

Toluca, Méx.- El Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo el proyecto “Seeds of Change”, una iniciativa que combinó el aprendizaje del idioma inglés con la reflexión sobre problemáticas sociales entre niñas, niños y adolescentes.

La directora del CILC, Noelia Romero Reyes, explicó que este proyecto busca acercar a las infancias y juventudes a los ejes del desarrollo universitario mediante actividades creativas y formativas. En este sentido, se organizó un concurso de cuentos en inglés dirigido a estudiantes de entre 7 y 14 años, quienes elaboraron historias ilustradas sobre temas como inclusión, cuidado del medio ambiente y prevención del bullying.

La convocatoria reunió 40 trabajos, de los cuales fueron seleccionados 10 finalistas y dos ganadores absolutos, uno por cada categoría.“Fue un ejercicio muy enriquecedor porque, además de reflexionar sobre problemáticas sociales desde edades tempranas, los alumnos escribieron sus cuentos en otro idioma y realizaron ilustraciones inéditas. Esto les permitió fortalecer sus habilidades lingüísticas y, al mismo tiempo, desarrollar su creatividad”, destacó Romero Reyes.

Asimismo, subrayó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas desde la universidad, al considerar que la infancia es una etapa clave para fomentar valores, empatía y conciencia social, además de favorecer el aprendizaje de una segunda lengua.

En la categoría infantil, el ganador Miguel Santiago Gerónimo Hernández de nueve años de edad y quien estudia inglés en el CILC desde los siete años, explicó que su cuento “The Guardians of Nature” surgió de su preocupación por el cuidado ambiental.

“Me basé en cuidar la naturaleza, porque hoy en día no la cuidamos tanto. También me gusta aprender nuevos idiomas y nuevas cosas; sentí felicidad y alegría porque pude lograr esto”, comentó.

Por su parte, la ganadora de la categoría adolescente, Ana Edith Mulia Salgado, señaló que su cuento “My Friend with Autism” nació de una experiencia personal relacionada con la inclusión. Indicó que participar en “Seeds of Change” le permitió visibilizar la importancia de generar mayor información y empatía hacia las personas con autismo.

“Actualmente nos dicen que las personas con alguna discapacidad deben ser incluidas, pero muchas veces no estamos informados sobre qué es el autismo y lo que implica para quienes viven con esta condición”, expresó.

Con acciones como esta, la UAEMéx reafirma su compromiso con las infancias y adolescencias mexiquenses, además de promover espacios educativos que fortalecen el aprendizaje de idiomas y la formación integral. Asimismo, invita a la comunidad universitaria y al público en general a conocer la oferta académica del CILC, que incluye cursos de inglés, francés, alemán y español para extranjeros.