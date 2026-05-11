La UAEMéx, aliada de las mujeres que construyen maternidad y trayectoria científica

Toluca, Méx.- Entre aulas, proyectos de investigación, congresos nacionales e internacionales y la dinámica cotidiana de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la profesora e investigadora de la Facultad de Medicina, Alejandra Donají Benítez Arciniega, ha construido una trayectoria profesional sólida sin dejar de lado uno de los proyectos más importantes de su vida: la maternidad.

Originaria de Toluca, Estado de México, Benítez Arciniega cursó la Licenciatura en Nutrición, la Maestría en Salud Pública y el Doctorado en Biomedicina. Después de consolidar, junto con su esposo, diversas metas profesionales y personales, ambos decidieron iniciar una nueva etapa: formar una familia.

“Después de concluir tanto mi esposo como yo nuestros proyectos individuales y nuestros proyectos como pareja, recién casados y ya con ocho años de matrimonio, decidimos iniciar el proyecto que se llama maternidad y paternidad. Planeamos a nuestra hija con nuestras metas más o menos estables y cumplidas, para poder darle toda nuestra energía”, compartió.

La académica explicó que comenzó su maternidad a los 37 años, una etapa que médicamente era considerada de riesgo; sin embargo, destacó que el acompañamiento familiar, la estabilidad laboral y el respaldo institucional que brinda la UAEMéx fueron fundamentales para vivir un embarazo pleno, seguro y acompañado.

Incluso durante esta etapa mantuvo una vida activa, practicando kickboxing hasta el octavo mes de gestación, siempre bajo supervisión médica y con los cuidados necesarios.

“A mi edad obviamente ya era un reto, pero con buena salud, alimentación y vigilancia médica se dio y se dio muy bien. Uno de los grandes beneficios que tenemos como universitarios es contar con el servicio de salud ISSEMyM. Gracias a ello pude programar el nacimiento de mi hija, garantizar una lactancia respetuosa y regresar a mi trabajo sin mayor preocupación. Tuve el privilegio de contar con ese apoyo tanto de la universidad como del sistema de salud”, enfatizó.

Benítez Arciniega destacó que la UAEMéx se ha convertido en un espacio que favorece el equilibrio entre la vida profesional y familiar, gracias a los servicios institucionales y las redes de apoyo que permiten a madres y padres universitarios continuar con su desarrollo académico y laboral sin descuidar la crianza.