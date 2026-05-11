No habrá más denuncias de EU… vendrán por ellos; Sheinbaum dice que eso no ocurrirá

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Así de directo y fácil. Sólo ellos saben cuándo y cómo lo harán.

Hoy, el gobierno de Donald Trump tiene todas las justificaciones para hacerlo.

La primera de todas es que luego de la denuncia formal de detención para fines de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza -más otros 8- todos ellos han sido escondidos y se encuentran protegidos por el gobierno de la mandataria, mientras exigen pruebas y más pruebas a EU.

Y mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que ella simplemente no ve riesgos de que Estados Unidos pueda venir y extraerlos como lo hizo en su momento con Ismael El Mayo Zambada.

“No, no creemos que eso vaya a ocurrir… no debe ocurrir… pero, además, no creemos que vaya a ocurrir”, repitió como para convencerse primero a sí misma.

Consideró que hoy en Estados Unidos viven un pre proceso electoral intermedio a realizarse en noviembre de este año y muchas de las especulaciones como las de que podrían venir por gobernadores y líderes políticos en México o lo de la revisión de las supuestas campañas anti Trump realizadas por algunos de los 52 consulados mexicanos en EU, “mucho de lo que hacen tiene que ver con su elección de noviembre”.

Y agregó:

“Lo que nosotros queremos es que México no sea parte de esa decisión (elección), ¿verdad? O sea, México se mantiene al margen de la decisión de las y los estadounidenses.

“Lo que decida el pueblo de Estados Unidos nos parece bien, porque nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y buscamos siempre la mejor relación.

“Pero hay mucha gente que quiere utilizar a México como parte de la campaña, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso.

“Hay muchos temas en el propio país que tienen que definir su propia elección. Y que México se mantenga al margen de esa elección, siempre defendiendo nuestra soberanía.

Trump y su gobierno no van contra la 4T y AMLO, afirma

Por lo demás, igual refutó lo dicho por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y por el senador Enrique Inzunza respecto de que esta denuncia de EU en su contra y 8 cómplices más, es un ataque contra la 4T y sus personajes más emblemáticos, es decir, contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“… es un asunto jurídico… y tiene que ver también con la soberanía de México, tiene que ver también con eso”, subrayó en su mañanera de ayer.

En su apartado sobre este caso, la mandataria afirmó que el gobernador con licencia se encuentra en Sinaloa y no ha huido para evadir las exigencias de la justicia norteamericana.

Prometió que hoy, durante el informe que presentará el Gabinete de Seguridad en su mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, daría más información sobre la ubicación del gobernador Rocha Moya.

Por lo demás, mantuvo su posición inicial en este caso al indicar que su gobierno insiste en exigirle pruebas al Departamento de Justicia de EU para poder ejercer la detención del gobernador con licencia y los otros 9 indiciados por un tribunal de Nueva York, acusados con vínculos y de recibir fuertes sobornos del Cártel de Sinaloa, sección Chapitos.

Para patearle más el bote a Trump, manda ayuda a Cuba

Y por si todo lo anterior no fuese ya suficiente como para tentar al presidente de los EU para actuar en directo contra los cárteles mexicanos, la presidenta Sheinbaum indicó que ayer mismo envió un nuevo barco con “ayuda humanitaria” a la Cuba del dictador Miguel Díaz-Canel.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. De hecho, el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba.

“México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba.

“Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. Y además, está en la Constitución de México la autodeterminación de los pueblos.

“Y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, -desde el primer momento, en 1962, cuando se planteó el bloqueo (de EU)- con el bloqueo a Cuba.

“Entonces, nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita.

-Incluirá petróleo, se le insistió.

“Ellos están recibiendo petróleo de Rusia. Entonces, nosotros nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios.

“Entonces, ¿para qué minar esos resultados? Mejor vamos a seguir trabajando en el marco de la colaboración que hemos tenido hasta ahora, respetando nuestra soberanía”, precisó.

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