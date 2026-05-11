Yuridia abre nueva fecha en Estadio GNP Seguros

AGOTA LOS BOLETOS EN TRES DÍAS Y ABRE NUEVA FECHA

LA PRIMERA MUJER MEXICANA EN PRESENTARSE EN EL ESTADIO GNP SEGUROS

Impacto digital: La artista cuenta con una base de 16,3 millones de fans totales entre plataformas digitales y redes sociales.

El video de “Qué agonía” supera los 1,100 millones de vistas en YouTube.

Imperdibles: “Qué Agonía”, “Ya Te Olvidé”, “Amigos No Por Favor”, “Me Hace Tanto

Bien”, “¿Y Qué Tal Si Funciona?, “Sin Llorar”, “Ya Es Muy Tarde”, “Te Equivocaste”, se han convertido en clásicos de su discografía.

Con la gira LAS CARTAS SOBRE LA MESA, una sola noche en el Estadio GNP Seguros no es suficiente. Tras el increíble éxito con el anuncio de que Yuridia inicia un nuevo tour, la capital recibirá una noche más con la cantante. Será un recorrido musical para tocar fibras profundas y convertir cada concierto en una experiencia única. Con una de las voces más poderosas y emotivas de la música en español, la artista invita al público a vivir noches donde las emociones se ponen al frente, las heridas se cantan sin miedo y las verdades se dicen sin reservas.

La gira dará inicio con dos noches seguidas en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más emblemáticos del país que llega como una declaración directa, sincera y frontal: decir lo que se siente, aunque duela, y transformar las emociones en canciones que acompañan, abrazan y fortalecen. Es una extensión natural de una etapa artística marcada por la honestidad, la madurez, la conexión real con una audiencia que ha crecido, amado, perdido y sanado junto a sus canciones.

Yuridia nació en Hermosillo, Sonora; creció rodeada de música desde casa: su padre compositor y su madre cantante, despertaron en ella, desde muy temprana edad, un talento natural para el arte. A los 8 años emigró junto a su familia a Arizona, donde comenzó a participar en concursos musicales infantiles que marcaron sus primeros pasos en el escenario. Aunque al inicio compartía su voz únicamente con su entorno cercano, en 2005 su vida dio un giro definitivo con el lanzamiento de su primer álbum La Voz De Un Ángel, tras obtener el segundo lugar en el reality show, La Academia (cuarta generación). A partir de ese momento, su carrera ha sido una sucesión constante de éxitos, consolidándose como una de las intérpretes más queridas y respetadas de la música en español.

A lo largo de su discografía, Yuridia ha conectado profundamente con una audiencia que ha encontrado en sus canciones un espacio seguro para procesar rupturas, decepciones y nuevos comienzos. Sus letras se convirtieron en refugio, en desahogo y en fuerza para quienes sienten sin miedo y cantan sin reservas. La cantante ha recibido múltiples galardones y reconocimientos, entre ellos Premios Billboard, Premios Oye, Premios Juventud y Premios Lo Nuestro. En 2025, fue reconocida como Artista Femenina del Año, además de recibir premios por sus exitosas colaboraciones con Ángela Aguilar y Banda MS, refrendando su impacto en distintas generaciones y géneros musicales.

Ese mismo año, lanzó su más reciente álbum, Sin Llorar, el cual incluye colaboraciones con Alejandro Fernández, Edén Muñoz, Los Ángeles Azules, Joss Favela y Los Dos Carnales, reforzando su versatilidad y capacidad para unir géneros sin perder identidad. La artista también marcó un antes y un después al hacer historia en la música mexicana: en abril de 2025, llenó por completo la Plaza de Toros México con más de 50,000 asistentes, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo durante su Sin Llorar Tour 2025, un hito sin precedentes en su carrera.

RADIOGRAFÍA MUSICAL:

Con más de 20 años de trayectoria, Yuridia se ha posicionado como una de las voces más importantes en México. Actualmente, cuenta con más de 8.5 millones de escuchas y 6 millones de seguidores activos en Spotify .

Más que un concierto, esta gira es una experiencia para sentirlo todo: cantar lo que dolió, recordar lo que fue, soltar lo que pesa y salir más fuerte. El repertorio recorrerá distintas etapas de su carrera, combinando grandes éxitos con nuevas canciones que reflejan madurez, honestidad y empoderamiento emocional. El escenario se convierte en un espacio íntimo, donde cada asistente reconoce su propia historia en la voz de Yuridia y transforma el dolor en compañía.