Guerrero, disputa de mujeres

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Guerrero es una entidad en que la elección será complicada, pero no la constitucional, sino la de quién representará a Morena en las urnas.

Cuando parecía que la elección de candidato o candidata sería sencilla y enfocada a la nominación de una mujer, solamente lo segundo sigue siendo válido.

El que parecía candidato natural, Félix Salgado Macedonio, quedó inhabilitado, por la decisión de la dirigencia nacional de Morena (léase la presidenta Sheinbaum) de usar una cláusula que operará a partir de 2030, la de no al nepotismo.

Se conoce que en 2021, Salgado Macedonio se vio impedido de ser candidato, por decisión del Tribunal Electoral, por lo que impulsó a su hija, Evelyn, una perfecta desconocida en lides políticas, pero orgullo del nepotismo de su padre.

El gobierno de Evelyn ha sido desastroso, pero su padre es una figura popular, por lo que encabezaba cuanta encuesta salía, aunque la cláusula del partido, lo inhabilita para la siguiente elección.

Entonces, surgió la figura de la senadora Beatriz Mojica, quien se ubicó como la mujer mejor posicionada, a una considerable distancia del segundo lugar en que se encuentra Esthela Damián, hasta hace poco Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, destapada por la propia Ejecutiva federal.

Una reciente encuesta del diario “El Universal” establece la diferencia entre una y otra. Mojica 37 por ciento, Damián 12 por ciento de preferencias.

Sin embargo, los analistas políticos consideran que el “destape” de Damián fue similar al que ejerció el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari en el caso de Nuevo León, cuando le dijo veladamente a Sócrates Rizzo en vísperas de la nominación de candidato: “Sócrates, ahí te encargo la tierra”.

Con todo y ello, Beatriz Mojica se encuentra conforme con las encuestas que hará su partido y establece que confía en las mismas para que el resultado de ellas sea determinante.

La senadora de Morena cree que los aspirantes participarán en igualdad de circunstancias, sin ventajas para nadie y está seguro que quién gane triunfará en las urnas, pues en Guerrero se encuentran conformes con el partido gobernante.

Confía en que sea mujer quien enarbole la bandera de Morena en los comicios del año próximo, pues con excepción de Salgado Macedonio los otros varones que son encuestados se encuentran sumamente rezagados.

En Guerrero, dice Mojica, no habrá disputa de ninguna clase y se respetará el resultado de las encuestas que levantará el partido, después de que el 22 de junio, se lances las convocatorias para seleccionar a los candidatos en 17 entidades del país que irán a las urnas en 2027 y de las que nueve serán mujeres y ocho varones.

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Víctor Castro es el gobernador de Baja California Sur, del que poco se sabe más allá de algunos desatinos que tiene y de su preferencia por convertir a la alcaldesa de La Paz en candidata a sucederlo, aunque ahora asumió la defensa de su compañero de partido, Rubén Rocha Moya, y pidió al gobierno de Estados Unidos, le baje dos rayitas a sus acusaciones. Por cierto, del ex gobernador de Sinaloa, dice la presidenta Sheinbaum que se encuentra en esa entidad.

ramonzurita44@hotmail.com

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