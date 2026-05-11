Chetumal tendrá aduana en su aeropuerto internacional

Tras gestión con el gobierno federal

La medida permitirá fortalecer la conectividad aérea y atraer más inversiones

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Aeropuerto Internacional de Chetumal contará próximamente con una aduana propia, tras la gestión de la gobernadora Mara Lezama ante la presidenta Claudia Sheinbaum. Actualmente, la operación aduanera depende de la oficina de Subteniente López, lo que limita la revisión de mercancías y pasajeros internacionales en la capital de Quintana Roo.

Lezama explicó que ya iniciaron pláticas con Héctor Alonso Romero Gutiérrez, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), para concretar la instalación. “La aduana ayudará a detonar el Polo de Bienestar, diversificar la industria y recuperar el papel de Chetumal como centro de importaciones”, señaló.

La confirmación llega en un momento clave: en marzo de 2025, después de más de 15 años, se autorizó nuevamente el ingreso de vuelos particulares provenientes del Caribe, Centro y Sudamérica. Durante más de una década, el Notam A0313-08 obligó a las aeronaves privadas a pasar por Cozumel o Tapachula antes de llegar a Chetumal, reduciendo drásticamente su tráfico internacional.

La gobernadora adelantó que en los próximos días se definirán fechas y montos de inversión para la operación de la nueva aduana, lo que permitirá fortalecer la conectividad aérea y atraer inversiones.

La medida responde a una demanda histórica de la región y busca consolidar a Chetumal como un punto estratégico de enlace con Centroamérica y el Caribe, recuperando su vocación comercial y turística.

Playa del Carmen busca estrategias para atraer turismo

El presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles (APH), Offner Arjona, advirtió que Playa del Carmen necesita estrategias diferenciadas frente al resto de la Riviera Maya para recuperar dinamismo turístico. Entre los pendientes figuran la recolección de sargazo, el reforzamiento de la seguridad, la insonorización de centros nocturnos y el control del ambulantaje.

La preocupación surge luego de que la pasada temporada de Semana Santa y el puente por la Batalla de Puebla no alcanzaron las cifras esperadas de visitantes. Actualmente, la ocupación hotelera ronda el 70%, sostenida principalmente por el mercado nacional, aunque la presencia de sargazo desalienta a muchos viajeros mexicanos.

Arjona destacó que, aunque la Zofemat trabaja en la limpieza de playas, se requiere mayor inversión para recolectar el sargazo desde altamar. “Con un poco más de organización e infraestructura, la estrategia podría ser más efectiva”, señaló.

El líder empresarial también subrayó otros retos: las rentas vacacionales, que generan competencia desleal frente a los hoteles, y los parquímetros, cuya falta de información afecta a turistas que permanecen poco tiempo en la ciudad. “Hemos tenido casos de visitantes que reciben inmovilizadores en sus vehículos y no encuentran agentes disponibles temprano para retirarlos, lo que complica su viaje”, explicó.

La promoción del destino en el Tianguis Turístico de México 2026, celebrado en Acapulco, fue una oportunidad para posicionar a Playa del Carmen, con la participación de representantes empresariales y autoridades locales. Sin embargo, el consenso es claro: el destino requiere estrategias propias y mejor infraestructura para enfrentar los desafíos y mantener su atractivo en el competitivo mercado turístico del Caribe Mexicano.