Quintana Roo, epicentro de la inversión turística en México

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Concentra el mayor número de proyectos en el país

El Caribe mexicano inicia 2026 con un papel protagónico en la industria turística nacional: Quintana Roo concentra el mayor monto de inversión y número de proyectos en el país, superando a destinos como Nayarit, Jalisco y Baja California Sur.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo federal, la entidad tiene en puerta 58 proyectos que suman 8,300 millones de dólares, lo que equivale al 20% del total nacional. En conjunto, México registra 773 iniciativas turísticas con una derrama proyectada de 42 mil 452 millones de dólares.

El repunte es notable si se considera que al inicio de 2025, Quintana Roo reportaba apenas 1,901 millones de dólares en inversión. Al cierre del año, la cifra se disparó a 6,132 millones, un incremento de 222%. Ahora, con los nuevos proyectos, la entidad se coloca en el primer sitio nacional.

Entre las inversiones más destacadas figuran:

– Royal Caribbean en Mahahual, con 1,000 millones de dólares para el parque acuático Perfect Day.

– Royal Beach Club en Cozumel, con 600 millones de dólares.

– Renovación de más de 10,000 habitaciones que pasaron de AM Resorts a Hyatt, con obras valuadas entre 250 y 300 millones de dólares.

– Expansión del complejo Xcaret, con 700 millones de dólares para 1,800 nuevas habitaciones, 10 restaurantes y un centro de convenciones.

– Proyecto Terraesmeralda, con 954 habitaciones y un plan ambiental a 20 años.

– Inverotel, que prevé 3,500 nuevas habitaciones en tres años, con una inversión cercana a 700 millones de dólares.

La renovación de infraestructura hotelera es otro motor clave. Corporativos como Grupo Hermes y Park Hospitality impulsan remodelaciones y nuevas aperturas, entre ellas el Park Hyatt Cancún y el Gran Hyatt, previstos para finales de 2026 o inicios de 2027.

El crecimiento no se limita a Quintana Roo: por primera vez, las 32 entidades federativas participan en la cartera de proyectos turísticos, consolidando un instrumento de planeación y seguimiento de inversiones a nivel nacional.

En síntesis, Quintana Roo arranca 2026 como líder indiscutible de la inversión turística en México, con proyectos de gran escala que refuerzan su posición como motor económico y destino de clase mundial.

Apagones: costo del crecimiento inmobiliario

La expansión acelerada de Playa del Carmen está dejando ver sus límites: los apagones que afectaron al poniente de la ciudad durante más de 30 horas tienen como origen la sobrecarga inmobiliaria y turística, según la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria (AMII).

Wilberth Gutiérrez Álvarez, presidente del organismo, explicó que la infraestructura eléctrica no ha crecido al mismo ritmo que la demanda. “La Riviera Maya ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos 35 años y no prevemos que esto vaya a cambiar ni en el corto ni en el mediano plazo”, señaló.

Los cortes de energía iniciaron la noche del jueves y se prolongaron hasta el sábado en fraccionamientos como Real Ibiza. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajó a marchas forzadas para restablecer el servicio, pero la molestia ciudadana persistió.

La presidenta municipal, Estefanía Mercado Asencio, informó que cuadrillas de la CFE atendieron la emergencia, aunque los vecinos reclamaron la falta de previsión y la vulnerabilidad de la infraestructura frente al crecimiento urbano.

En conclusión, los apagones recientes son un síntoma del desequilibrio entre el desarrollo inmobiliario y la capacidad de la infraestructura eléctrica en Playa del Carmen, un reto que se agudiza con la expansión turística y residencial de la Riviera Maya.

Clausuran predios en Isla Mujeres por irregularidades ambientales

La Zona Continental de Isla Mujeres vuelve a estar bajo la lupa: autoridades de los tres órdenes de gobierno clausuraron varios predios tras detectar presuntas afectaciones ecológicas y violaciones a la normatividad urbana.

Los operativos, encabezados por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación del Ayuntamiento, se realizaron en coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Durante los recorridos en fraccionamientos irregulares, bancos de material y almacenes, se identificaron daños ambientales y posibles incumplimientos en el uso de suelo. Como medida preventiva, se colocaron sellos de clausura para frenar actividades que pudieran generar mayores impactos.

El Ayuntamiento informó que los procesos administrativos continuarán para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones en caso de comprobarse las irregularidades.

La Zona Continental enfrenta desde hace años una expansión de fraccionamientos irregulares, actividades extractivas y almacenamiento de materiales, lo que ha motivado el reforzamiento de operativos de supervisión territorial y ambiental.

En síntesis, las clausuras reflejan el esfuerzo por contener el avance de proyectos irregulares en Isla Mujeres, donde la presión inmobiliaria y extractiva amenaza con alterar el equilibrio ecológico y urbano.