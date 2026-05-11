QRoo estudia la posibilidad de tener centrales eléctricas flotantes

Las conocidas como powerships

Opción para atender de manera inmediata los déficits energéticos en la región caribeña

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo estudia la posibilidad de incorporar centrales eléctricas flotantes, conocidas como powerships, para atender la creciente demanda de energía en la entidad.

Artemio Santos Santos, coordinador del Gabinete de Políticas Públicas y Proyectos Emblemáticos, explicó que se trabaja con una empresa turca para definir el puerto adecuado para la operación de estas embarcaciones. Punta Venado aparece como la opción más viable por su capacidad para recibir naves de gran calado.

“Se están tomando medidas emergentes con estos barcos generadores de energía para salir del paso mientras se consolidan otros proyectos de energías limpias”, señaló el funcionario, al destacar que las unidades tienen capacidades de entre 50 y 250 megavatios.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó esta solución temporal al empresariado del norte del estado, como parte de los proyectos estratégicos en el corto y mediano plazo.

El proyecto se desarrolla con Karpowership, filial del conglomerado turco Karadeniz Holding, considerado el mayor operador mundial de centrales eléctricas flotantes. Estas barcazas se conectan directamente a las redes locales y ya operan en países de África, Asia y América Latina, incluyendo Cuba, Brasil y Ecuador.

La iniciativa busca atender de manera inmediata los déficits energéticos en la región, mientras se avanza en proyectos de generación limpia y sostenible.

Inician las encuestas de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, anunció el inicio de las encuestas de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, una acción emprendida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para identificar y atender las causas de la violencia en nuestro país.

De esta manera, tal como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el estado se suma a las estrategias que fortalecen la cercanía social, el dialogo directo con la ciudadanía y la atención de sus diferentes necesidades.

Las encuestas, que realizarán más de 500 brigadistas en los municipios Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, permitirán identificar problemáticas sociales, necesidades comunitarias y áreas de oportunidad para fortalecer la prevención y reconstrucción del tejido social.

La identidad de los brigadistas que participarán en las encuestas podrá verificarse mediante el código QR ubicado en sus gafetes, además que portarán camisas en color blanco y otros elementos distintivos.

La Estrategia Nacional para la Construcción de Paz busca transformar zonas de alta vulnerabilidad social atendiendo las causas estructurales de la violencia. Se enfoca en la prevención, el desarrollo social, la educación, la participación comunitaria y la seguridad ciudadana.

Cristina Torres resaltó que, el gobierno de la transformación humanista con corazón feminista que encabeza Mara Lezama Espinosa, suma esfuerzos para atender las raíces estructurales de la violencia, como la pobreza y la desigualdad, priorizando la participación ciudadana y la inversión social.

Destacó que las encuestas permitirán conocer, de primera mano, información comunitaria sobre necesidades y problemáticas locales, además que fortalece la cercanía social mediante diálogo directo con la ciudadanía.

Al mismo tiempo, según resaltó la Secretaria de Gobierno, se promueve la participación social ciudadana, a través de Asambleas y Comités de Paz, en la conformación de las políticas públicas dirigidas a fortalecer las condiciones de seguridad en el ámbito comunitario.

El banderazo de arranque se realizó en los seis municipios que forman parte de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, con la participación de representantes de los Ayuntamientos e instancias estatales y federales.

La Secretaria de Gobierno también anunció que el próximo 13 de mayo se realizará la primera Feria de Paz en Quintana Roo, teniendo como sede el mercado de la avenida La Kin, en Cancún, donde dependencias estatales y federales brindarán servicios gratuitos a la población, a partir de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde.