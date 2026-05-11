Por extorsión, la FGE de Q. Roo obtiene prisión preventiva para dos personas en Benito Juárez

Los procesados son identificados como Maleny del Coral “N” y José de Jesús “N”

Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado informa que, con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Maleny del Coral “N” y José de Jesús “N”, por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión en perjuicio de una víctima de identidad reservada.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 25 de abril del presente año, cuando la víctima acudió a un rancho, ubicado en este municipio, para desempeñar un trabajo como intérprete. Al llegar al lugar, recibió una llamada telefónica en la que un sujeto, quien dijo pertenecer a un grupo delictivo, le exigió la cantidad de 200 mil pesos a cambio de permitirle retirarse, ya que se encontraba en su zona.

Ante la imposibilidad de la víctima para cubrir el monto solicitado, los presuntos extorsionadores le pidieron que enlazara en la llamada a su esposo, a quien también le exigieron el pago, amenazando con causarle daño físico a la mujer, en caso de no acceder a sus demandas.

Derivado de estas amenazas, la víctima hizo diversas transferencias bancarias a cuentas proporcionadas por los imputados, por un monto total de 50 mil pesos.

En audiencia, el Ministerio Público formuló imputación en contra de los señalados y expuso los datos de prueba correspondientes. Tras el debate con la defensa, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Maleny del Coral “N” y José de Jesús “N”, por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos en el delito referido, imponiéndole además, la medida cautelar de prisión preventiva por el término de un año o lo que dure el proceso.