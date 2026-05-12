Avalan liderazgos aprobación ciudadana del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya

Encuesta Mitofsky de abril

Naucalpan, Méx.- Diversos sectores de la sociedad, entre ellos, Copacis, empresarios y asociaciones, respaldaron las acciones de gobierno del alcalde Isaac Montoya, luego de que diversas encuestas como la de Mitofsky, que lo ubican con el 57.5% de aprobación ciudadana, consolidándose como una figura en ascenso dentro del escenario político.

La consultora de referencia, en el mes de abril, confirmó un reacomodo relevante en la evaluación ciudadana de los gobiernos municipales, con un dato destacado, Montoya Márquez se encuentra en el top 10 entre los alcaldes más populares de los 150 evaluados por Mitofsky.

En este contexto, resalta nuevamente el posicionamiento del alcalde con perfil dentro del top 20 nacional, reflejando su liderazgo en la región.

Loa naucalpenses afirmaron que lo anterior es resultado de los logros que ha obtenido el alcalde Isaac Montoya en diversos rubros como los avances en obras públicas, seguridad, servicios públicos, agua, entre otros más, así como la realización de proyectos emblemáticos que ha impulsado, como el Mexicable en Naucalpan, que hoy es un proyecto que avanza en más del 70% bajo la mano de la gobernadora Delfina Gómez.

Puntualizaron que “también se suma, la apuesta por la educación con la Universidad Rosario Castellanos, siendo que como legislador y candidato impulsó el proyecto, hoy ya como plantel, primero en el municipio y en la entidad que, amplía las oportunidades para jóvenes naucalpenses que refleja una visión para la posteridad”.