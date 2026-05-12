Morena, sin posibilidad de ganar el gobierno de Atizapán: panistas

Confianza de la población en el PAN

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Morena no tendrá ninguna posibilidad de acceder al poder en este municipio, toda vez que la mayoría de la ciudadanía ha constatado que los gobiernos emanados de Acción Nacional, son eficientes y mantienen paz y la tranquilidad social que requerimos los atizapenses.

Afirmaron lo anterior líderes sociales, militantes y simpatizantes del PAN de esta localidad, luego de una reunión con su dirigente estatal, Anuar Azar Figueroa.

“Los aspirantes de Morena no tienen ninguna posibilidad de obtener triunfo alguno en Atizapán. Mientras ellos (los aspirantes) siguen peleando la candidatura de su partido, el electorado sabe muy bien quién si les cumple», dijeron.

Los panistas, afirmaron que «hoy se confirma que Morena es un partido que todo lo que toca lo destruye. Sus gobiernos son pésimos como es el caso de Ruben Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, entre otros”, puntualizaron.

Finalmente, el panismo de ese municipio destacó que “diferentes encuestas confirman que para la próxima contienda en 2027, el PAN mantiene una ventaja sólida en las preferencias y Morena está en la lona”.