Instituto de Transparencia otorga un reconocimiento a Huixquilucan

Administración de Romina Contreras

Huixquilucan, Méx.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, otorgó el “Reconocimiento a Prácticas de Transparencia Proactiva 2026” a la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

La presidenta municipal señaló que estos reconocimientos confirman que Huixquilucan se mantiene a la vanguardia en el Estado de México mediante políticas públicas basadas en rendición de cuentas, innovación tecnológica y atención permanente a la población.

Destacó que el DIF Huixquilucan fue reconocido por el micrositio “Transformando vidas”, mientras que Aguas de Huixquilucan recibió el premio por el programa “Eficiencia 360º”, consolidando al municipio como referente en transparencia y servicio público.

El micrositio “Transformando vidas” permite a la ciudadanía consultar información sobre servicios, programas y apoyos del Sistema Municipal DIF, considerado uno de los sistemas de salud municipal más importantes del país.

Por su parte, Aguas de Huixquilucan obtuvo este reconocimiento por tercer año consecutivo gracias al micrositio “Eficiencia 360º”, enfocado en operación, infraestructura, atención ciudadana, transparencia y cultura del agua.