Gobierno de Naucalpan es aliado de las familias: Simón Mondragón

Naucalpan, Méx.- “Vivimos una celebración llena de cariño, gratitud y reconocimiento para las madres de familia. Agradecemos profundamente la presencia del presidente municipal mejor evaluado del país, Isaac Martín Montoya, gran aliado de las madres de familia, del fortalecimiento de la educación, de la seguridad y del bienestar de nuestros niños y jóvenes. Reconocemos a todas las madres que, con amor, esfuerzo y fortaleza, forman el corazón de nuestras escuelas y nuestra comunidad”, afirmó Simón Mondragón, director general de Educación Media Superior mexiquense.