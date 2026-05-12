“Chapitos” prófugos buscan negociar su entrega en EU

Inminente fin del clan Guzmán Loera

Así evitarían ser capturados o asesinados en la guerra interna del Cártel de Sinaloa y obtener beneficios de cooperación

Para evitar ser capturados o asesinados en la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la posibilidad de obtener beneficios de cooperación a cambio de información, Iván Archivaldo y su hermano Jesús Guzmán Salazar, líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, estarían en contacto con el gobierno de Estados Unidos para ver la posibilidad de una entrega.

Recientemente, el fiscal interino estadounidense, Todd Blanche, advirtió que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos, y alegó que una de las consecuencias de tener presos en Estados Unidos a líderes de los cárteles mexicanos, como “Los Chapitos” o “El Mayo”, es que “algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales”.

El diario Los Angeles Times, en un artículo de Keegan Hamilton, señala que los hijos fugitivos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, iniciaron contactos hace alrededor de un año, y que están esperando a ver cómo evolucionan los casos judiciales de sus medios hermanos detenidos en Chicago, Joaquín y Ovidio Guzmán, antes de tomar una decisión definitiva.

La nota presenta a Los Chapitos como la facción aliada del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero también como un grupo fracturado por traiciones internas y cooperaciones con Estados Unidos.

Luego de que Rocha Moya enfrentara cargos por conspirar con el cártel dirigido por Los Chapitos, han surgido dudas sobre si otros líderes de cárteles que se enfrentan a la presión estadounidense están buscando una negociación.

Muchos líderes de cárteles, presionados por las autoridades estadounidenses, se han enfrentado entre sí en los últimos años, y el caso más reciente ha generado interrogantes sobre si habrá más traiciones.

La emboscada contra “El Mayo”

Según el reporte del Times se sospecha que está serie de acontecimientos comenzó cuando un jet privado aterrizó en un pequeño aeropuerto de Nuevo México con tres personas a bordo.

Uno de ellos era Ismael “El Mayo” Zambada, socio de larga data de “El Chapo” y conocido como el padrino más poderoso del cártel de Sinaloa.

Según la versión de Zambada sobre lo sucedido, fue emboscado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, quien lo atrajo a una villa en las afueras de Culiacán, la capital de Sinaloa, donde esperaba mediar en una disputa entre Rocha Moya y otro político sinaloense.

Zambada declaró que Guzmán López lo obligó a subir al avión y luego lo entregó a los agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional que lo esperaban en la pista de aterrizaje de Nuevo México.

En agosto, Zambada se declaró culpable de los cargos de cofundar el cártel de Sinaloa y traficar miles de toneladas de drogas.

Durante mucho tiempo se especuló que Guzmán López había secuestrado a Zambada con la esperanza de congraciarse con las autoridades estadounidenses. Esa teoría se confirmó cuando llegó a un acuerdo con la fiscalía en diciembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Chicago.

En el momento de su entrega, Guzmán López enfrentaba numerosos cargos federales estadounidenses que podrían haberle valido una cadena perpetua. Gracias a su cooperación, cumplirá una condena mucho menor: un mínimo de 10 años, según la transcripción de su audiencia de declaración de culpabilidad revisada por The Times.

Ovidio Guzmán López, quien se encuentra bajo custodia estadounidense desde 2023. Se declaró culpable de varios cargos el pasado mes de julio, cuando documentos judiciales revelaron que él también está cooperando con las autoridades estadounidenses.

Su hermanastro es el presunto cabecilla de “Los Chapitos”: Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.

Iván Archivaldo, figura clave

Guzmán Salazar, de 42 años, es una figura clave en el caso contra Rocha Moya, ya que la acusación alega que ordenó a su ejército de «sicarios» que libraran una campaña de terror para asegurar la elección del gobernador en 2021.

Dos fuentes familiarizadas con los casos, indicaron que Guzmán Salazar y su hermano menor han estado en contacto con las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de una entrega negociada.

Las fuentes que hablaron con The Times dijeron que el avión que transportó a Zambada a Estados Unidos pertenecía a Guzmán Salazar, lo que sugiere que fue él quien orquestó el complot.

Aún está por verse si el secuestro de Zambada fue una jugada maestra o un error garrafal para Los Chapitos. La traición desencadenó una guerra interna en el cártel y las facciones leales a los hijos de “El Chapo” se han debilitado considerablemente durante el último año, perdiendo territorio en todo Sinaloa.