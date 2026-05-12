Arranca el seminario Malraux entre México y Francia

DOS NACIONES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA IGUALDAD Y LA PAZ

Se enmarca en la conmemoración de los 200 años de relaciones de amistad entre ambos países

Del 12 al 14 de mayo de 2026, en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, se realiza un intercambio de experiencias, a través de mesas, conversatorios y conferencias

En el marco de los 200 años de relaciones de amistad entre México y Francia, y con la colaboración del Ministerio de Cultura del país europeo, se lleva a cabo en nuestro país, del 12 al 14 de mayo de 2026, el Seminario Malraux sobre Economía Creativa y Patrimonio Vivo, un espacio de intercambio de experiencias en torno a políticas culturales.

Con motivo del encuentro, en un mensaje, la secretaria Claudia Curiel de Icaza destacó que la economía creativa forma parte de una política cultural con sentido público, vinculada con el ciclo creativo, el trabajo cultural, la circulación de obras y saberes, y el bienestar de las comunidades.

“Este seminario permite poner en diálogo la visión mexicana del patrimonio vivo con la experiencia francesa en patrimonio cultural inmaterial, para construir cooperación desde el respeto, la sostenibilidad y los derechos culturales”, señaló.

En representación de la secretaria Curiel de Icaza, la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucina Jiménez López, inauguró el Seminario, en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo.

“Somos dos naciones comprometidas con el desarrollo sostenible, con la igualdad y con la paz. Somos dos naciones que viven profundos cambios culturales, tecnológicos y digitales”, expresó Jiménez López, quien estuvo acompañada por Jean-François Gueganno, director del Instituto Francés de América Latina, en representación de la embajadora de Francia en México, Delphine Borione.

Para Gueganno, ambos países comparten un compromiso con la diversidad cultural y el acceso de todas y todos a la cultura, que desempeña un papel central en la cohesión social, el desarrollo sostenible y la atracción de los territorios.

El Seminario, agregó, representa un espacio de inspiración mutua en el que profesionales franceses, mexicanos y de otros países comparten sus experiencias y enfoques de políticas culturales; asimismo recordó que el encuentro marca un acercamiento entre ambos países tras la visita del presidente Emmanuel Macron en noviembre de 2025, invitado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro reúne a especialistas, responsables institucionales y agentes culturales de ambos países para compartir experiencias, enfoques y herramientas de política pública en torno a la economía creativa, la protección del patrimonio vivo, la transmisión de saberes, la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector cultural.

Surge en reconocimiento de los acuerdos de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022 y MONDIACULT 2025, en los que México considera a la cultura como el bien público mundial más poderoso y un motor de crecimiento económico para las sociedades.

Los temas de análisis se estructuran a partir de cinco ejes temáticos: Bioculturalidad. Sostenibilidad y creación artística, Patrimonio Cultural inmaterial (PCI). Crear un círculo virtuoso entre protección e innovación, Artistas y artesanos. Políticas públicas para la innovación y durabilidad, Financiamiento de la cultura y Creación artística e industrias culturales y creativas (ICC).