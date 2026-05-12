Caen homicidios 34% y robo de vehículos 52% en la zona oriente

Mando Unificado rinde frutos en Edomex

Al cumplirse 412 días de esta estrategia, los resultados han sido positivos, derivado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno

Cuautitlán, México.- A 412 días de la implementación del Mando Unificado en la Zona Oriente, el Gobierno del Estado de México reportó resultados positivos en la contención de delitos de alto impacto. Durante la Mesa de Paz número 87, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se informó que los homicidios dolosos disminuyeron un 34 por ciento, mientras que el robo de vehículos bajó un 52 por ciento en la región.

La mandataria estatal destacó que estas cifras son producto de un análisis comparativo de 412 días anteriores y posteriores a la creación de este organismo de coordinación, el cual integra el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno.

El General Raúl Martínez González, Coordinador del Mando Unificado del Oriente, explicó que el éxito de la estrategia radica en el uso de inteligencia y la ejecución de operativos focalizados. Las acciones se han concentrado principalmente en:

Unidades de transporte público.

Zonas de cajeros automáticos.

Colonias con mayor incidencia delictiva.

Seguimiento puntual a denuncias ciudadanas.

“En coordinación, los tres órdenes de gobierno estamos implementando acciones para la seguridad de las familias de la Zona Oriente”, afirmó la Gobernadora a través de sus redes sociales.

Municipios beneficiados

El Mando Unificado opera en 15 municipios clave de la zona metropolitana y el oriente, entre los que destacan: Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Texcoco y Chalco, entre otros

En la reunión de seguridad también estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, junto con representantes de la Sedena, Marina y Guardia Nacional.

Con estos resultados, la administración estatal reafirma que la coordinación interinstitucional es la vía para recuperar la tranquilidad de las familias mexiquenses en las zonas con mayor densidad poblacional.