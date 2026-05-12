Rehabilitación de Periférico Norte será entregada el 18 de mayo

La obra tuvo una inversión de mil 200 mdp

Tepotzotlán, Méx.- Con un beneficio directo para 200 mil conductores diarios, las autoridades mexiquenses entregarán la rehabilitación de Periférico Norte este 18 de mayo, consolidando una mejora clave en la movilidad regional.

Los trabajos iniciaron el pasado 7 de enero y contemplaron la sustitución de carpeta asfáltica en 108 kilómetros, desde Tepotzotlán hasta los límites con la Ciudad de México. De acuerdo con autoridades estatales, la vialidad presentaba un deterioro acumulado de 40 años, por lo que fue necesaria una intervención integral en ambos sentidos.

La obra tuvo una inversión de mil 200 millones de pesos y generó más de 2 mil empleos directos e indirectos. Durante las jornadas de trabajo, personal y maquinaria colocaron 2 mil 800 toneladas de asfalto diariamente para avanzar en los distintos tramos.

Aunque la pavimentación ya fue concluida, actualmente se realizan trabajos complementarios como balizamiento, instalación de luminarias, rehabilitación de puentes peatonales, limpieza de la red hidráulica y mantenimiento de áreas verdes.

Autoridades del Estado de México aseguraron que la nueva superficie de rodamiento tendrá una vida útil aproximada de 10 años.

Además, recalcaron que la intervención del Periférico Norte busca mejorar el tránsito y reducir los tiempos de traslado para millones de personas que se desplazan diariamente entre la entidad mexiquense y la capital del país.