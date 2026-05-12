Fer Sagreeb se suma como vocero de “Rompe El Cristal”Espectáculos martes 12, May 2026
- El conductor del programa Hoy
- Campaña que visibiliza el impacto de las adicciones en nuestra comunidad
El conductor del programa Hoy y ex participante de Reto 4 Elementos, Fer Sagreeb, se suma como el primer vocero de Rompe el Cristal México, una campaña que busca visibilizar el impacto del uso de cristal (metanfetamina) y las adicciones en nuestra comunidad, a través de historias reales.
Su participación marca el arranque oficial de esta iniciativa, que nace desde las experiencias reales de hombres y mujeres, y que busca abrir una conversación urgente desde un lugar humano, cercano y sin juicios.
Con una trayectoria construida desde la disciplina, el bienestar físico y la constancia, Fer Sagreeb se integra al proyecto como una voz que representa resiliencia y transformación, llevando un mensaje claro: sí es posible reconstruirse.
Rompe el Cristal México busca poner sobre la mesa una realidad que muchas veces permanece invisible, generando conciencia y motivando a las personas a hablar, pedir ayuda y construir caminos de bienestar.
Además de Fer Sagreeb, el proyecto ha comenzado a sumar voces del medio artístico y cultural que se irán develando próximamente, quienes se integran para amplificar el mensaje y llevar esta conversación a nuevas audiencias.
Como parte de la producción de la campaña, la fotografía estará a cargo de Cristopher Rogel Blanquet, ganador de World Press Photo, aportando una mirada estética y documental que busca retratar estas historias con profundidad y sensibilidad.
La campaña incluirá una serie de contenidos audiovisuales en formato testimonial, con historias reales contadas desde una narrativa íntima y directa —en formatos 9:16 y 16:9— diseñadas para conectar con nuevas audiencias y generar conversación.
El lanzamiento oficial se llevará a cabo en las próximas semanas, acompañado de acciones con aliados estratégicos que están ayudando a construir este movimiento desde distintos frentes.
Rompe el Cristal México no es solo un movimiento: es una invitación a mirar de frente, a hablar sin miedo y a recordar que incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de salir adelante.
Acerca de Rompe el Cristal México: Es un movimiento que busca visibilizar el impacto del uso de cristal (metanfetamina) y las adicciones en nuestra comunidad, a través de historias reales. Nace desde experiencias vividas, con el objetivo de abrir conversaciones urgentes desde un lugar humano, cercano y sin juicios. La iniciativa busca generar conciencia, romper el silencio y motivar a las personas a hablar, pedir ayuda y construir caminos hacia el bienestar y la recuperación.