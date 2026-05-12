Fer Sagreeb se suma como vocero de “Rompe El Cristal”

El conductor del programa Hoy

Campaña que visibiliza el impacto de las adicciones en nuestra comunidad

El conductor del programa Hoy y ex participante de Reto 4 Elementos, Fer Sagreeb, se suma como el primer vocero de Rompe el Cristal México, una campaña que busca visibilizar el impacto del uso de cristal (metanfetamina) y las adicciones en nuestra comunidad, a través de historias reales.

Su participación marca el arranque oficial de esta iniciativa, que nace desde las experiencias reales de hombres y mujeres, y que busca abrir una conversación urgente desde un lugar humano, cercano y sin juicios.

Con una trayectoria construida desde la disciplina, el bienestar físico y la constancia, Fer Sagreeb se integra al proyecto como una voz que representa resiliencia y transformación, llevando un mensaje claro: sí es posible reconstruirse.

Rompe el Cristal México busca poner sobre la mesa una realidad que muchas veces permanece invisible, generando conciencia y motivando a las personas a hablar, pedir ayuda y construir caminos de bienestar.

Además de Fer Sagreeb, el proyecto ha comenzado a sumar voces del medio artístico y cultural que se irán develando próximamente, quienes se integran para amplificar el mensaje y llevar esta conversación a nuevas audiencias.

Como parte de la producción de la campaña, la fotografía estará a cargo de Cristopher Rogel Blanquet, ganador de World Press Photo, aportando una mirada estética y documental que busca retratar estas historias con profundidad y sensibilidad.

La campaña incluirá una serie de contenidos audiovisuales en formato testimonial, con historias reales contadas desde una narrativa íntima y directa —en formatos 9:16 y 16:9— diseñadas para conectar con nuevas audiencias y generar conversación.

El lanzamiento oficial se llevará a cabo en las próximas semanas, acompañado de acciones con aliados estratégicos que están ayudando a construir este movimiento desde distintos frentes.

Rompe el Cristal México no es solo un movimiento: es una invitación a mirar de frente, a hablar sin miedo y a recordar que incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de salir adelante.

Acerca de Rompe el Cristal México: Es un movimiento que busca visibilizar el impacto del uso de cristal (metanfetamina) y las adicciones en nuestra comunidad, a través de historias reales. Nace desde experiencias vividas, con el objetivo de abrir conversaciones urgentes desde un lugar humano, cercano y sin juicios. La iniciativa busca generar conciencia, romper el silencio y motivar a las personas a hablar, pedir ayuda y construir caminos hacia el bienestar y la recuperación.