JAMIROQUAI “LATIN AMERICA TOUR” 2026

confirma su regreso a América Latina por primera vez en siete años

Realizó concierto s en Chile, Argentina, Colombia y México, comenzando con su actuación principal en el festival Rock in Rio en el Sunset Stage de Brasil.

Este 2026 es un año histórico para la banda que marca 30 años desde el lanzamiento de «Virtual Insanity», la canción que les impulsó a la fama mundial, así como el esperado lanzamiento de su primer álbum de estudio nuevo en nueve años.

Los fans pueden esperar éxitos clásicos, algunos nuevos temas y su celebrado y espectacular concierto ¡En vivo!, liderado por el inimitable genio rebelde que es Jay Kay.

El primer acceso a las entradas y paquetes VIP comenzará mediante preventa el miércoles 13 de mayo.

Las entradas se pondrán a la venta al público a partir del viernes 15 de mayo a las 10:00 hora local en cada ciudad*. Visita jamiroquai.com para información sobre todas las fechas de la gira.

*La fecha de venta pública varía en Bogotá, CO

FECHAS DE LA GIRA EN LATINOAMÉRICA

11 de septiembre de 2026 – Río de Janeiro, BR – Rock In Rio*

15 de septiembre de 2026 – Santiago, CL – Claro Arena

September 17, 2026 – Buenos Aires, AR – Hipódromo de San Isidro

19 de septiembre de 2026 – Bogotá, CO – Coliseo MedPlus

23 de septiembre de 2026 – Monterrey, MX – Arena Monterrey

25 de septiembre de 2026 – Guadalajara, MX – Arena Guadalajara

27 de septiembre de 2026 – Ciudad de México, MX – Arena CDMX

*Festival

SOBRE JAMIROQUAI – EL REGRESO DE LOS VAQUEROS ESPACIALES

Jamiroquai aterrizó en el planeta Tierra en 1992, completamente formado y aparentemente de la nada, con When You going to Learn, una fusión que desafía géneros entre jazz-funk y lirismo apocalíptico. Aclamado como un profeta polímata, el prodigio líder Jay Kay alquimimizó su visión en un histórico contrato de ocho álbumes con Sony. Su método al estilo Mozart de cantar arreglos complejos en un dictafóno fue pionero en un sonido orgánico y humano que revolucionó la música dance de los 90.

La presencia comercial de Jamiroquai es impresionante: Emergency on Planet Earth debutó en el número uno, mientras que el éxito mundial Travelling Without Moving se convirtió en el álbum de funk más vendido de la historia, impulsado por Virtual Insanity, ganador de un Grammy y desafiante de la gravedad de MTV. Para el milenio, Jamiroquai se consolidaba como la tercera exportación musical más grande del Reino Unido, solo por detrás de Oasis y las Spice Girls (y pronto sobreviviría a ambas).

Más allá de los coches llamativos, las columnas de cotilleos de revistas brillantes y los tocados extravagantes corre un legado paralelo de asombrosa presciencia; Jay Kay luchaba contra el cambio climático y los riesgos de la inteligencia artificial décadas antes de que dominaran el zeitgeist, todo ello mientras se destacaba con éxitos internacionales como Deeper Underground, de la banda sonora taquillera de Godzilla, y Space Cowboy, el primer número uno del grupo en las listas de música dance de Estados Unidos.

Hoy, con casi dos mil millones de reproducciones y 5,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, la influencia duradera de Jamiroquai es irrefutable. Tras una triunfal gira por estadios en 2025 que culminó con dos noches con entradas agotadas en el O2 de Londres, la banda está finalizando actualmente su noveno álbum de estudio, mientras que Jay Kay sigue siendo uno de los últimos de una rara raza: la verdadera y enigmática estrella del rock.

La fiesta continúa….