Coordinación reduce 40% los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a abril

Estrategia Nacional de Seguridad

El mes pasado, el más bajo en 11 años: presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la coordinación con los estados de la República como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos presentan una reducción del 40 por ciento, de septiembre de 2024 a abril de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.5, lo que representa 34 homicidios dolosos menos diarios y que ubica a abril de 2026 como el más bajo en 11 años.

“Es la Estrategia de Seguridad que hemos presentado hoy, que se está perfeccionando todos los días. Recuerden que en la reunión de Gabinete de Seguridad que tenemos todos los días vemos estados, vemos problemáticas, atendemos. Nos sentamos, trabajamos, buscamos mecanismos de perfeccionamiento de nuestra estrategia”, puntualizó en su conferencia mañanera.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que abril 2026 es el más bajo en los últimos 11 años al registrar una disminución de 55.0 a 52.5. Asimismo, al comparar el promedio diario en el primer cuatrimestre de cada año, el periodo de enero a abril 2026 es el más bajo desde el 2016 al registrar un promedio de 51.2 homicidios diarios.

Señaló que, en abril de 2026, ocho entidades concentraron el 53 por ciento del total de casos de homicidios dolosos: Chihuahua con 8.2 por ciento; Guanajuato con 8.2 por ciento; Morelos con 7.1 por ciento; Baja California y Sinaloa con 6.4 por ciento; Estado de México con 5.7 por ciento; Veracruz con 5.6 por ciento y Guerrero con 5.3 por ciento. Por otro lado, al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo en 2026, se identificó que 26 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, destacando San Luis Potosí con -80.8 por ciento; Zacatecas con -61.8 por ciento y Quintana Roo con -60.3 por ciento.

Además, puntualizó que los estados que al inicio del Gobierno de la Presidenta concentraban el mayor número de homicidios, también presentaron reducciones: Respecto a septiembre de 2024 el Estado de México con -55 por ciento; Baja California con -53 por ciento; Sonora con -55 por ciento; Zacatecas con -82 por ciento; y respecto a febrero 2025, Guanajuato con -66 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se aseguraron 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 22 estados de la República. Además, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se detuvieron mil 310 extorsionadores.

“No se indaga a ex titular de Semar”

En otro tema, Sheinbaum Pardo afirmó que no se investiga al ex Secretario de Marina Rafael Ojeda, porque él presentó una denuncia sobre huachicol fiscal.

Aseguró que la Fiscalía General de la República debe informar sobre las características de las indagatorias que lleva a cabo.

“Lo mencionó aquí el entonces Fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, de que había presentado el ex Secretario de Marina una denuncia y que eso dio pie a que se abrieran una serie de carpetas de investigación, por eso no hay una investigación contra el ex Secretario de Marina porque él mismo lo denunció”, afirmó.

“Ahora, todas las características de la investigación, cuántas personas han sido detenidas, que son bastantes a partir de que nosotros en marzo de 2025 se encontró un buque que quería introducir combustible, entonces a partir de ese delito es que se vienen haciendo todas las averiguaciones por parte de la Fiscalía, ellos deben informar».

En tanto, la Presidenta pidió a la FGR mostrar las pruebas que tenga del caso de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex Secretario Ojeda.

“Se han dicho muchas cosas, inclusive esta persona que está en Argentina fue entrevistada por un medio de comunicación, yo le pedí ayer a la fiscal general de la república que puedan informar ellos”, dijo Sheinbaum.

«Recibí una carta de uno de ellos de manera personal diciendo que en realidad ellos no habían cometido ningún delito pero esto es algo que no lo defino yo, lo define la Fiscalía General de la República, entonces es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible dentro de su investigación de por qué estas personas están involucradas, desde cuándo vino la denuncia, y por qué la denuncia de la propia Secretaría de Marina frente a estas personas».

“Pero es la Fiscalía quien tiene que informar sobre las pruebas y lo que tiene porque de ellos vino la solicitud de orden de aprehensión y de parte de un juez emitir esta orden de aprehensión para detener estas personas y a otras”.

CSP rechaza boicot contra Díaz Ayuso

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal, rechazó haber promovido un boicot contra Isabel Díaz Ayuso, luego de que la política española denunció acoso y persecución durante su visita a México.

La mandataria minimizó las críticas de Ayuso y destacó que, de acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, la funcionaria española incluso habría vacacionado en el sureste del país.

“No me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste, pues no creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá”, comentó la Mandataria.

La Presidenta aclaró que nunca alentó protestas contra la dirigente madrileña y sostuvo que únicamente expresó su desacuerdo con el homenaje que Ayuso realizó a Hernán Cortés.

“No, yo solo dije lo que opinaba. ¿Cómo no voy a opinar como presidenta de la República de una persona que viene a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés? Pues, ¿cómo no voy a opinar? Ni modo que uno se quede callado”, afirmó.

Sheinbaum Pardo subrayó que el gobierno mexicano no limitó en ningún momento las actividades de la política española y recordó que tuvo libertad para reunirse con diversos actores políticos.

“Tuvo toda la libertad. Lo que pasa es que no le fue muy bien, porque por las razones a las que venía, que era el homenaje a Hernán Cortés”, señaló.