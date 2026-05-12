Markos D1 consolida su impacto internacional

CON “SINGLE AGAIN” Y ALISTA SU REGRESO A MÉXICO

Demuestra una nueva faceta artística al apostar por una producción fresca

El cantante y compositor mexicano-norteamericano Markos D1 continúa marcando una sólida trayectoria internacional con el éxito de su más reciente sencillo “Single Again”, tema que desde su lanzamiento a finales de 2025 se mantiene entre las canciones favoritas del público en Estados Unidos, colocándose dentro del Top 40 de diversas listas de popularidad.

Con una propuesta que mezcla pop, balada y sonidos urbanos, Markos D1 demuestra una nueva faceta artística al apostar por una producción fresca, moderna y con identidad global. El propio intérprete ha definido este lanzamiento como una evolución en su carrera musical, mostrando una madurez sonora que conecta con nuevas audiencias sin perder su esencia latina.

Disponible en todas las plataformas digitales, “Single Again” combina la energía del pop latino con una producción de alto nivel encabezada por Slikk Muzik, ganador de cuatro premios GRAMMY y colaborador de figuras como Ariana Grande y GloRilla. El sencillo también cuenta con el talento creativo del compositor Will Gittens, reconocido por su trabajo junto a Chris Brown.

LA NUEVA SENSACIÓN LATINA EN CALIFORNIA

El ascenso de Markos D1 ha sido especialmente notable en California, donde el artista se ha convertido en una de las figuras latinas de mayor crecimiento, acumulando seguidores, reproducciones digitales y una presencia cada vez más fuerte en medios y escenarios.

VIDEOCLIP MUNDIAL Y SORPRESA PARA MÉXICO

Impulsado por la respuesta positiva de “Single Again”, Markos D1 ya trabaja en la realización del videoclip oficial del tema, cuyo estreno mundial se llevará a cabo en los próximos meses. La producción promete una propuesta visual espectacular, con el sello de glamur, fuerza escénica y estilo que caracteriza al cantante.

“Single Again” aborda una historia con la que miles de personas pueden identificarse: el cierre de una relación y el inicio de una nueva etapa personal.

Además, el artista prepara su esperado regreso a México, país donde inició su camino como solista, con una sorpresa especial para sus seguidores y una presentación de alto nivel que incluirá música, baile, energía y una producción sin precedentes.

TALENTO, VISIÓN Y MULTIFACÉTICO ÉXITO

Markos D1 inició su carrera musical en 2013 y desde entonces ha trabajado con reconocidos productores como DJ Kane (Kumbia Kings) y Chris Pérez, logrando temas como Salvación, el viral Borracho, Toxica y ahora Single Again.

Sus shows en vivo destacan por vestuarios impactantes, coreografías de alta energía y una propuesta visual moderna que lo posiciona como uno de los entertainers latinos más completos del momento.

EMPRESARIO EXITOSO

Más allá de la música, Markos D1 ha desarrollado una sólida faceta empresarial. En 2009 fundó Markos D1 Salons, una cadena de salones de belleza de lujo en la Costa Oeste de Estados Unidos. Posteriormente lanzó líneas propias de cosméticos y fragancias que han fortalecido su marca personal dentro de la industria de la belleza.

Asimismo, ha destacado como modelo profesional y figura de moda, conquistando seguidores en mercados como Dubái, Reino Unido y distintas ciudades de Estados Unidos.

Actualmente, Markos D1 se encuentra preparando dos nuevas producciones discográficas: un álbum en inglés y otro en español, además de una gira internacional que marcará una nueva etapa en su carrera.