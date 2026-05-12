Rosa Gloria Chagoyán brilla en su paso por “Tengo Talento, Mucho Talento”

Como invitada especial en el programa

Compartió el panel con Pancho Barraza, Pepe Garza y Lolita Cortés

Rosa Gloria Chagoyán formó parte de una emisión de “Tengo Talento, Mucho Talento”, programa de concurso producido por EstrellaTV y dirigido al público hispano en Estados Unidos. La actriz mexicana compartió su entusiasmo por haber sido invitada al panel y dijo sentirse “como en casa” durante su estancia en el foro.

En el mensaje que acompañó su participación, Chagoyán describió la velada como una experiencia muy grata. “¡Qué noche tan espectacular! Un verdadero placer compartir el panel de Tengo Talento, Mucho Talento con grandes amigos y profesionales que admiro tanto”, expresó, al tiempo que subrayó la sensibilidad de Pancho Barraza, la visión de Pepe Garza y la fuerza de Lolita Cortés.

En la emisión se pudo ver a la intérprete minutos antes de entrar al estudio, en un ambiente de preparación previa al programa, donde fue presentada como una figura destacada del público mexicano y de la comunidad hispana en Estados Unidos, donde aún sigue siendo amada y recordada.

La presencia de Chagoyán suma a una trayectoria artística marcada por el cine, la televisión y la música. La actriz, identificada con el personaje de Lola la trailera, es una de las figuras más recordadas del entretenimiento mexicano y nació en Ciudad de México el 11 de octubre de 1953.

“Tengo Talento, Mucho Talento” es un reality show de competencia en español que busca descubrir a la próxima gran estrella latina en Estados Unidos, y se transmite por EstrellaTV.

El programa reúne a concursantes con habilidades de canto, baile, comedia, imitación y otras disciplinas escénicas. El formato combina audiciones, evaluaciones de jueces y fases posteriores en las que el público también tiene peso en la decisión final.

Entre los jueces y figuras asociadas al programa han figurado nombres muy reconocidos de la televisión y la música en español, como Pepe Garza, además de artistas invitados o panelistas ligados a la dinámica del show.

Esto le ha dado al programa un tono de espectáculo popular con fuerte conexión con el público hispano en Estados Unidos.