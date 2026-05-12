La Sonora Propaganda estrena “Libro abierto”

Junto a la boxeadora Maribel “La Pantera” Ramírez

Presentan su nuevo sencillo con un video protagonizado por la ex campeona mundial, en un cruce entre música afrocaribeña y boxeo

Por Arturo Arellano

La Sonora Propaganda, proyecto encabezado por Aldo Acuña, bajista de Maldita Vecindad, presenta el video de su nuevo sencillo “Libro abierto”, una propuesta que fusiona ritmos afrocaribeños con una narrativa protagonizada por la ex campeona mundial de boxeo Maribel “La Pantera” Ramírez.

El videoclip surge de una colaboración inesperada con la marca Cleto Reyes, lo que derivó en el encuentro con la boxeadora. “Fue un patrocinio que llegó de forma amable y mágica. Conocimos a ‘La Pantera’ Ramírez y se unió al proyecto como protagonista del video”, explicó Acuña en entrevista.

Formada en 2019, la agrupación ha consolidado un estilo que retoma géneros como el son, la guaracha, el mambo, el cha cha chá y la rumba. Para Acuña, el camino ha sido tanto desafiante como enriquecedor.

“Ha sido una aventura inesperada. Dirigir, producir, hacer arreglos y reunir a los músicos ha sido una gran responsabilidad, pero después de momentos difíciles logramos consolidar algo muy bueno”, señaló.

“Libro abierto” representa el segundo sencillo de la banda, después de “Luna lunera”. Según el músico, la canción nació de manera espontánea: “Fue un juego en el estudio. No iba acorde a lo que hacíamos, pero todos la sabían. Poco a poco encontramos la historia que terminó dando forma al video”.

Tradición, fusión y homenaje

Lejos de buscar reinventar los géneros, La Sonora Propaganda apuesta por reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea “No estamos descubriendo el hilo negro. Es un acercamiento honesto y lúdico a una música que ya es un éxito. Es un homenaje a propuestas como la de Lobo y Melón, que marcaron época”, afirmó Acuña.

El músico también destacó la riqueza cultural del país como motor creativo: “Tenemos la fortuna de vivir en un país tan musical, con una enorme tradición de sonidos. Los músicos mexicanos siempre reinterpretan y transforman”.

Presentación en la Roma

La banda presentará oficialmente el video el próximo martes 19 de mayo a las 19:00 horas en La Riviera del Sur, en la colonia Roma. El evento incluirá un showcase que podría extenderse según la respuesta del público.

“Es entrada libre. Tocaremos entre ocho y hasta quince canciones, dependiendo de cómo se prenda la gente. También nos acompañará ‘La Panterita’ para compartir cómo se construyó el video”, adelantó Adrián “Lobito” Navarro.

Con cinco años de trayectoria, La Sonora Propaganda ha participado en escenarios como el Teatro Metropolitan, el Bar Alicia y el Zócalo capitalino, además de iniciativas sociales como “Tepito: Boxea, Baila y Canta”.