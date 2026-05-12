Facultad de Ingeniería de la UAEMéx refrenda su legado de innovación y compromiso con la sociedad

Durante el 70 aniversario de este organismo universitario, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó la importancia de fortalecer la participación de las mujeres en las ingenierías

Toluca, Méx.- La construcción de un futuro más incluyente exige ampliar las oportunidades y fortalecer la representación femenina en todas las áreas del conocimiento, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, durante la ceremonia conmemorativa por el 70 aniversario de la Facultad de Ingeniería, donde subrayó la importancia de impulsar una mayor participación de las mujeres en las ingenierías.

En el marco de esta celebración, la rectora y el director de la Facultad de Ingeniería, Marcelo Romero Huertas, develaron una placa conmemorativa que reconoce siete décadas de conocimiento, innovación y liderazgo de este espacio universitario, consolidado como referente en la formación de profesionales de la ingeniería.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, Zarza Delgado convocó a fortalecer una red de egresadas y egresados que permita estrechar la vinculación entre la universidad y los sectores público, privado y social, con el objetivo de impulsar proyectos colaborativos orientados a la transformación y al bienestar de la sociedad mexiquense.

Asimismo, reconoció la labor del personal académico y administrativo con más de 30 y 25 años de servicio, respectivamente, así como el esfuerzo de las y los estudiantes distinguidos por su excelencia académica y constancia escolar. Destacó también el desempeño de la comunidad estudiantil en competencias internacionales especializadas, particularmente en la Student Steel Bridge Competition, celebrada en Texas, Estados Unidos.

La rectora señaló que esta conmemoración refleja el compromiso de generaciones de universitarias y universitarios que han consolidado a la Facultad de Ingeniería como uno de los espacios académicos de mayor tradición y prestigio dentro de la institución.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a 43 docentes con más de 30 años de trayectoria académica, 20 integrantes del personal administrativo con más de 25 años de servicio institucional y 19 estudiantes con los mejores promedios de los últimos semestres.

En su intervención, Romero Huertas destacó que, a lo largo de siete décadas, la Facultad de Ingeniería de la Autónoma mexiquense ha evolucionado de manera constante para responder a las necesidades sociales y tecnológicas de cada época, consolidando actualmente una oferta educativa que integra programas de licenciatura, maestría y doctorado en áreas estratégicas.

Ante integrantes de la comunidad universitaria, representantes gubernamentales, colegios de profesionistas y egresadas y egresados de distintas generaciones, quienes refrendaron el orgullo de pertenecer a una facultad que desde 1956 contribuye a la formación de ingenieras e ingenieros comprometidos con el desarrollo científico, tecnológico y social del Estado de México y del país, el exdirector Enrique Maza Cotero presentó una reseña histórica sobre los orígenes de la enseñanza de la ingeniería en la entidad y el surgimiento de esta facultad como parte fundamental del proyecto educativo de la Universidad Autónoma del Estado de México.