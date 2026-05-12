Doble final para la UAEMéx en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026

Toluca, Méx- Los representativos de futbol asociación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en las ramas femenil y varonil, consiguieron su pase a la final de los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, tras superar con autoridad sus respectivos compromisos de semifinales.

En primera instancia, el conjunto femenil, dirigido por Ramón de la Torre, se impuso 3-1 a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el arranque del encuentro, disputado en el Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdoba”, el conjunto verde y oro mostró dominio y orden táctico, lo que le permitió tomar la iniciativa y concretar el objetivo de avanzar a la final del certamen nacional.

El encuentro también marcó un momento significativo, ya que fue el último partido con el equipo verde y oro para Karla Paola Hernández Téllez, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño, quien concluye una destacada etapa de ocho años como integrante del representativo. Asimismo, Karla Paulina Galicia Palacios, alumna de la Facultad de Ingeniería, se despide tras cinco años de trayectoria con el conjunto femenil.

Por su parte, el equipo varonil, bajo la dirección de Omar Nava, aseguró su clasificación a la final luego de vencer en la tanda de penales 5-3 a los UAdeO Linces de Sinaloa. Durante el tiempo reglamentario, ambas escuadras no lograron hacerse daño y el marcador concluyó 0-0, por lo que el pase se definió desde los once pasos. En la serie, el cuadro universitario mostró temple y precisión para quedarse con la victoria.

Con estos resultados, la UAEMéx firmó una destacada actuación en ambas ramas, reflejo del trabajo, disciplina y compromiso de sus integrantes, quienes ahora buscarán conquistar el título nacional.

El comité organizador dará a conocer en los próximos días las fechas oficiales de las finales, que de manera tentativa se realizarían del 26 al 28 de mayo, teniendo como sede el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la capital del país.