Los peores siete gobernadores son de Morena, y con elecciones en 2027

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Comunicadores y panegiristas, dirigentes y cuadros aspiracionistas de Morena no se cansan de pronosticar que el partido en el poder arrasará con más que carro completo en la intermedia de 2027, donde además se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales unas 1,800 alcaldías y casi mil diputaciones locales.

¿De dónde sacan tal suposición?

Bueno, de entrada, de que hoy ya cuentan con el control de la mayoría de todos esos cargos, aunque algunos de ellos ya vemos que fueron obtenidos con agandalles, uso de programas y enormes presupuestos del bienestar, porque en gran parte fueron impulsados por sus aliados y benefactores del narco y el crimen organizado… y porque las encuestas promovidas por ellos mismos los colocan una y otra vez -cuando las pagan- como punteros electorales.

Así generan una narrativa de super-ganadores, de partido casi hegemónico, único, pero el caso es que la realidad les comienza a hacer agua por todos lados.

Cierto, todavía falta mucho para las elecciones del domingo 6 de junio de 2027, todo un año con sus 12 meses. Pero ya comienzan a surgir los avisos de que no todo será miel sobre hojuelas para Morena y su 4T -lo que eso signifique-,

En primer lugar, ya se vio donde tienen que superar sus escollos internos que son: sus desacuerdos y rupturas, malos tratos, con sus aliados del PT y Verde Ecologista. Este partido ya marcó su raya y le advirtió a Morena dónde lanzará candidatos a gobernadores y otros cargos sin ir en alianza con los morenos.

Los 7 super-repudiados

Pero lo peor no está ahí, sino en los malos porcentajes que muestran los rankings de no pocos de sus gobernadores.

El resumen adelantado de polls.mx , que realiza un permanente análisis de los levantamientos de opinión, indica que 7 son los gobernadores peor evaluados en el país. Todos ellos de Morena. Y que terminarán en la elección de 2027.

En el sótano, con apenas 31.8% de aprobación, está David Monreal, gobernador de Zacatecas. Los sondeos advierten que la suya es una entidad con malas respuestas gubernamentales a los graves índices y hechos de violencia e inseguridad, y del campo. Los indicadores advierten que a David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas y actual líder de la mayoría de Morena en el Senado, y del senador Saúl Monreal, quien aspira a sucederlo, no tiene el apoyo ni simpatías ni siquiera de 1 de cada 3 zacatecanos.

En segundo lugar, con 37.3% de preferencias y apoyos ciudadanos aparece todavía el ahora gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, quien lleva ya casi 8 meses en esa misma posición.

En el tercer lugar de los peores gobernadores de México está Layda Sansores, gobernadora de Campeche, con apenas 38.7% de preferencias ciudadanas.

A ellos les sigue Lorena Cuéllar, gobernadora de Morena en Tlaxcala, con el 40% de apoyos.

Los siguientes tres no rebasan el 43% de preferencias en sus estados:

Víctor Manuel Castro en Baja California Sur;

Ángel Navarro en Nayarit;

Y Marina del Pilar Ávila en Baja California.

Va a ser muy complicado que Morena pueda remontar en esas entidades el desgaste de sus gobernadores y transformarlos en una base ciudadana de apoyo para que sus candidatos o candidatas en ellos puedan alcanzar el triunfo.

La conclusión es simple: una cosa es ganar elecciones con la marca Morena -y apoyos que todo ello significó en los años del lopezobradorismo-, y otra muy distinta es mantener los altos índices en una ciudadanía que no tiene satisfactores gubernamentales.

Morena va por juicio político contra Maru Campos… y la CIA

Los muy sesudos y hábiles, experimentados y certeros asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena, de Ariadna Montiel, dieron ayer un nuevo y exitoso golpe político al anunciar juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos… e implícitamente contra la Agencia Central de Inteligencia de Donald Trump.

El golpe se les ocurre justo en el momento en que Sheinbaum y Morena tiene atorado en el cogote político el caso de Rubén Rocha Moya y asociados acusados por narcos en un tribunal de NY, y de que el presidente de EU está más cerca que nunca de ordenar operaciones militares directas en México.

Un expediente de juicio político que jalará a Diputados y Senadores y a los medios de México y el mundo en una batalla con opositores que al final le pegará a la CIA que vio morir a dos de sus agentes, luego de encontrar y desmantelar un enorme narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

El caso es que el juicio político contra la gobernadora panista de Chihuahua es por haberle abierto las puertas a 4 gentes de la CIA para operativos en su estado, en Chihuahua. Esos agentes intervinieron en localizar y destruir un narcolaboratorio en la sierra de esa entidad y luego 2 murieron en un accidente carretero. El presidente Trump se dolió porque la presidenta Sheinbaum no mostró ni gratitud ni compasión contra sus agentes fallecidos. Y ahora, la mandataria mexicana impulsa a su partido, Morena, a abrir un juicio político para destituir a la gobernadora que permitió a agentes de la CIA a combatir al narco en México.

Muy bonito caso para el buen ánimo de Trump hacia el gobierno izquierdista y pro-cubano de Sheinbaum.

Y además, habría que decir que Sheinbaum y los suyos saben que su juicio político contra Maru Campos no tiene futuro porque no cuentan con la mayoría necesaria en la Comisión de Procedencia para ejecutarlo. No han podido siquiera desaforar a la pesadilla permanente que les representa el senador Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI y de la COPPPAL. Menos podrán hacerlo con la panista.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa /

e-mail: rvizcainoa@gmail.com