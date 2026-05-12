Solamente es el comienzo

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Mientras se averigua dónde está el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, del que las autoridades mexicanas aseguran que se encuentra dentro de ese estado, comienzan a salir declaraciones de funcionarios gubernamentales estadounidenses.

Una de ellas es la del fiscal interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, quien advirtió que los 10 acusados de Sinaloa, solamente son el comienzo.

De esa manera, el funcionario interino, dejó en claro que su maquinaria de investigación no se detendrá. Blanche subrayó que la estrategia actual busca consecuencias penales directas por delitos de tráfico de drogas y posesión de armas, más allá de la simple revocación de visas.

Esta declaración marca un endurecimiento en la persecución de la narcopolítica, enviando un mensaje contundente sobre el desmantelamiento de las redes de protección institucional que facilitan la operación de los cárteles.

Los señalamientos del fiscal interino se unen a los del presidente Donald Trump, quien amagó en varias ocasiones al gobierno mexicano que de no atender el asunto, lo hará el gobierno estadounidense.

Y es que mientras el gobierno mexicano no toma en serio los señalamientos hechos por el fiscal del distrito de Nueva York y exige pruebas, los estadounidenses preparan otra denuncia en contra de otros funcionarios mexicanos, algunos de ellos con cargo de elección popular.

Son muchos los personajes que han sido vinculados con organizaciones criminales, aunque con ninguno de ellos se ha procedido, argumentando que no hay denuncias, ni pruebas de ello.

Sin embargo, la danza de nombres pasa de un lado a otro, sin que ninguno de ellos sea molestado en lo más mínimo, con todo y que su relación con los personajes involucrados sea ampliamente conocida.

El secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, son relacionados con el exgobernador Rubén Rocha Moya y con el asesinado empresario, Sergio Carmona, vinculado al negocio del huachicol.

Otro más es el senador Adán Augusto López, ex coordinador de los senadores de Morena, por su relación con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso y señalado como cabeza del grupo delictivo “La Barredora”. El ex gobernador de Tabasco solamente dijo en su descargo que no sabía de esos vínculos cuando lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad.

El nexo del senador Enrique Inzunza con los “Chapitos” está considerado dentro de las extradiciones que pide el gobierno de Estados Unidos.

A la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se le retiró la visa y se sospecha de relaciones con los grupos criminales, como también se señala al senador Félix Salgado. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha sido señalado varias ocasiones por sus ex aliados del PT, así como otras autoridades de menor nivel.

Veremos qué sucede, si el gobierno de Estados Unidos revela otra lista o si primero se aplica al cumplimiento de la ya difundida.

**********

Qué siempre no se hará el recorte del calendario escolar y se aplicará el vigente hasta su término, dijo Mario Delgado, que cada día se acerca más a la candidatura de Morena al gobierno de Colima, lo que se rehúsa a aceptar… El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, realiza una gira internacional, en la que denunciará la situación de México y el rumbo que está tomando.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com