Altas temperaturas ponen en riesgo a bebés, alertan Salud y especialistas

Refuerzan campañas de prevención

La prevención y la hidratación son claves para evitar complicaciones graves en recién nacidos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Las altas temperaturas que se registran en Quintana Roo incrementaron las alertas médicas por afectaciones en recién nacidos y bebés, principalmente por cuadros de deshidratación, golpes de calor y complicaciones asociadas a la exposición prolongada al clima extremo.

La Secretaría de Salud federal (Ssa) y los Servicios Estatales de Salud (Sesa) mantienen vigilancia epidemiológica durante la temporada de calor, ya que menores de un año forman parte de la población más vulnerable ante temperaturas superiores a los 35 grados.

En los últimos tres años se reportaron atenciones por deshidratación en bebés y menores de corta edad en municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, donde las altas sensaciones térmicas elevan el riesgo de complicaciones.

Datos de la Ssa indican que durante temporadas de calor aumentan las consultas por diarreas, vómito y deshidratación en menores, padecimientos que pueden agravarse rápidamente en recién nacidos.

Especialistas advierten que a menores de seis meses no se les debe dar agua de manera regular, porque su organismo aún no está preparado y puede presentarse intoxicación por agua o alteraciones en sodio y nutrientes.

Riesgos y recomendaciones

La Ssa recomienda mantener lactancia materna exclusiva en menores de seis meses, ya que la leche proporciona hidratación suficiente incluso durante temporadas de calor intenso.

Autoridades sanitarias señalan que los principales signos de alarma en bebés son llanto sin lágrimas, boca seca, fiebre, irritabilidad, ojos hundidos y disminución en la frecuencia de orina, síntomas que requieren atención inmediata.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y pediatras del sector salud recomiendan evitar exponer a bebés al sol, mantener espacios ventilados y no dejarlos dentro de vehículos cerrados.

En Quintana Roo, las autoridades reforzaron campañas preventivas en centros de salud y hospitales públicos, especialmente en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, donde se concentra la mayor demanda de atención pediátrica durante la temporada de calor.

La Ssa y especialistas coinciden en que la prevención y la hidratación adecuada son claves para evitar complicaciones graves en recién nacidos y bebés, ante temperaturas que cada año son más extremas en la entidad.