Coparmex advirtió de riesgos por cierre anticipado de clases

Echan atrás propuesta de más vacaciones

Reducción de clases afectaría el aprendizaje de alumnos y a la economía familiar

Afectaría aprendizaje de niños y la economía de las familias

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La propuesta de concluir el ciclo escolar el 5 de junio en lugar del 15 de julio generó preocupación en el sector empresarial de Quintana Roo. La Coparmex estatal alertó que la reducción de más de cinco semanas de clases afectaría tanto el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes como la economía de las familias.

María Jovita Portillo Navarro, presidenta de Coparmex Quintana Roo, recordó que el calendario vigente contempla 185 días efectivos de actividades, el mínimo que establece la Ley General de Educación. Reducir ese tiempo, dijo, “no solo mueve una fecha, cambia la vida diaria de las familias, presiona la economía de los hogares y puede afectar el aprendizaje”.

El organismo empresarial subrayó que un periodo adicional sin clases impactaría directamente a familias cuyos integrantes trabajan en turismo, comercio, restaurantes, seguridad, transporte y salud, al generar gastos y necesidades de cuidado infantil no previstos.

Portillo Navarro consideró que el calor debe enfrentarse con protocolos de hidratación, ventilación, sombra, horarios adecuados e infraestructura digna, en lugar de reducir el tiempo efectivo de clases.

La dirigente también rechazó que el ajuste esté vinculado con la realización del Campeonato Mundial de Fútbol 2026. “El Mundial es una gran oportunidad para México, pero no debe traducirse en menos escuelas para nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

No obstante, la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio de 2026 finalmente fue echada atrás. Tras varios días de incertidumbre y críticas de sectores empresariales, asociaciones civiles y padres de familia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario vigente se mantendrá hasta el 15 de julio, como estaba previsto originalmente.

Restauranteros celebran decisión

El anuncio del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, sobre mantener el ciclo escolar hasta el 15 de julio, como se tenía previsto, fue bien recibido en la industria restaurantera de Quintana Roo, y que el sector empresarial advirtió sobre impactos económicos, laborales y académicos.

Perla Flores Navarro, presidenta de la Canirac Cancún, señaló que el ajuste escolar afectaba directamente a las familias y a las plantillas laborales, donde un gran porcentaje está integrado por mujeres madres de familia. “No sólo implica modificar una fecha en el calendario, sino que impacta la dinámica diaria de los hogares y el derecho a la educación de los niños”, afirmó.

El gremio restaurantero pidió un posicionamiento oficial, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contradijo el anuncio al declarar que el cierre anticipado era únicamente una propuesta. Ante la polémica, Mario Delgado confirmó que la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio de 2026 finalmente fue echada atrás este lunes.

Flores advirtió que un periodo vacacional más largo podría incrementar los accidentes en casa y generar condiciones inseguras para los menores. Por ello, celebra que se halla replanteado el recorte después de que la SEP realizó un análisis detallado de sus consecuencias.

La propuesta fue frenada, tras comprobarse que el recorte escolar afectaría la economía familiar, la productividad y el derecho a la educación.