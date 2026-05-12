Contagios de dengue repunta en un 19 por ciento en este año

Enfermedad en el radar sanitario de Q. Roo

El estado caribeño pasó del lugar 12 al sexto en el ranking nacional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El dengue vuelve a colocarse en el radar sanitario de Quintana Roo, con un incremento del 19% en contagios durante el primer cuatrimestre de 2026. El estado pasó del lugar 12 al sexto en el ranking nacional de incidencia, con 67 casos confirmados, según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud federal.

En la semana epidemiológica 17, Quintana Roo logró escalar seis posiciones en el listado nacional.

La tasa de incidencia pasó de 2.66 a 3.13 casos por cada 100 mil habitantes, ubicando al estado en el séptimo sitio bajo este indicador.

La distribución de casos:

– Dengue no grave (DNG): 46

– Dengue con signos de alarma (DCSA): 20

– Dengue grave (DG): 1

El repunte contrasta con la tendencia a la baja de años anteriores:

– 2024: 1,012 casos y 8 defunciones.

– 2025: 280 casos y 3 defunciones.

– 2026: 67 casos confirmados hasta la semana 17, sin fallecimientos reportados.

Además del dengue, se han registrado 6 casos de chikungunya y 1 de paludismo en lo que va del año.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa) destinó 336 millones de pesos en 2026 para fumigación y control larvario en los 11 municipios. Entre 2023 y 2026, la inversión acumulada supera los 1,104 millones de pesos, con prioridad en el combate al dengue por su alta incidencia.

Kilómetro 50: incertidumbre por tierras sin regularizar

La falta de certeza jurídica sobre 538 hectáreas expropiadas hace años en el Kilómetro 50 mantiene en zozobra a familias y ejidatarios de la zona en el municipio de José María Morelos. El proceso de desincorporación y regularización a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) sigue inconcluso, lo que ha derivado en conflictos vecinales y disputas por terrenos.

Ejidatarios como Eliodoro Mex Colli señalan que algunos ya realizaron pagos para obtener sus títulos de propiedad, pero hasta ahora no han recibido la documentación. Esta situación prolonga la incertidumbre patrimonial de numerosos posesionarios.

El avance de la mancha urbana ha complicado aún más el panorama. Personas ajenas al ejido ocupan y venden predios de manera irregular, lo que ha provocado enfrentamientos por invasiones de lotes y el cierre o apertura de calles dentro de las colonias.

Aunque se han planteado nuevos convenios de regularización, los ejidatarios insisten en que primero debe resolverse el rezago histórico de las 538 hectáreas. “Queremos sentarnos a platicar con ellos para que dé una vez por todas se resuelvan estos asuntos”, expresó Mex Colli.

La advertencia es clara: si no se atiende el problema de manera coordinada entre autoridades y ejidatarios, la situación podría salirse de control ante el constante crecimiento poblacional en la zona.