Quintana Roo se proclama tricampeón nacional en Vela

Con 9 oros, 9 platas y 10 bronces

El equipo estatal fue el mejor de la Olimpiada Nacional

Yucatán.- Por tercer año consecutivo, Quintana Roo se alzó como campeón nacional en la disciplina de Vela dentro de la Olimpiada Nacional CONADE, y es que durante esta edición 2026, la delegación quintanarroense lideró la competencia al conquistar un total de 28 preseas: 9 de oro, 9 de plata y 10 de bronce, esto al cerrar la actividad en las playas de Yucalpetén, Progreso, en el estado de Yucatán.

Con el respaldo de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), presidida por Jacobo Arzate Hop, este equipo estatal volvió a demostrar su hegemonía en esta disciplina al lograr su tercer cetro nacional de manera consecutiva.

Fueron tres días de intensas competencias sobre las aguas yucatecas, donde las y los quintanarroenses reafirmaron que son potencia en esta disciplina, aprovechando los buenos vientos y con ellos asegurar una cosecha importante de medallas.

Con esos 28 metales, la delegación quintanarroense también mejoró lo logrado en la pasada edición 2025 de la justa cuando conquistaron 20 metales; el segundo puesto fue para el anfitrión Yucatán y el tercero para Jalisco.

Pasando a los resultados, los campeones nacionales fueron en la modalidad Optimist: Lorenza Carranza Campos (10-11 años Femenil), Mikaela Acuña Carrión (12-13 Femenil) y Eloisa Padilla Esparza (14-15 Femenil). En las embarcaciones Techno, lograron oro Lucía Campos Rivera (13-14 Femenil), Ari Ziv (13-14 Varonil) y Pablo Campos Rodríguez (15-16 Varonil); finalmente, en la especialidad IQFOIL se colgaron un metal dorado Anthony Defauw Hernández (15-17 Varonil) y Jerónimo Abogado Irish (18-19 Varonil); y en la embarcación C420 de Makarena Carredeño y Santiago Valdez Arrieta (15-18 Mixto), con poca experiencia en la justa, se llevaron el campeonato y el oro.

Por otro lado, los que lograron plata en la justa fueron en la modalidad Optimist: Anna Sophia Deschamps, María José Tovar Esparza, Atzin Jones González, Diego Cabrera Teyuco; en la Team Race Mixto, se logró el campeonato el equipo de Otis Douglas, Diego Cabrera, María José Tovar, Jokin Luisa Arroyo y Juan Pablo Escobar; en la IQFOIL resaltaron con un segundo puesto Mateo Cortez Suárez y Yago Carre Vidal; y las platas de ILCA 4 fueron para Ander Luisa Arroyo y Salma Borrego García.

Finalmente, los bronces para Quintana Roo lo lograron en la Optimist: Anna Paulina Vizcaíno Alpuche; en la IQFOIL Alfonso Ambriz Rojas y Sarita Ambriz Rojas; en la Techno 293: Isabel Barreto Velázquez; en la ILCA: Luana García Borrego, Mía Acuña Carreón, Bruno Portillo Prado y Sebastián Lawrence González; en la especialidad KITE, resaltó Manuel Marana Granero; y finalmente, en la Hobie Cat los navegantes de la misma embarcación Balam Tapia Vargas y Benjamín Ruiz, lograron el tercer puesto.

Cabe destacar que también se lograron medallas de oro en la embarcación ILCA 6 con Sofía del Paso Montero (19-22 Femenil) y una plata en la ILCA 6 con Emilia Fraga, pero estas preseas no se contabilizan para el medallero debido a que no se alcanzó el número de competidores en esta modalidad.

Con este resultado, Quintana Roo llegó a las 82 preseas en el medallero general de la justa y ya suma su presea número 30 de oro, además de registrar 22 de plata y 30 más de bronce.

Realizan fase municipal de la World Robot Olympiad

Con el fin de promover el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación y la resolución de problemas mediante el diseño, construcción y programación de robots, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT), en coordinación con la World Robot Olympiad, llevó a cabo el concurso de robótica educativa a nivel municipal.

Dicho concurso dio lugar a la categoría Robomission, única categoría participante en el estado de Quintana Roo, dirigida a niñas, niños y jóvenes de entre 8 y 19 años de edad, y la cual se desarrolla en tres niveles: primaria, secundaria y preparatoria.

Asimismo, la categoría se dividió en grupos por edad y equipos, quedando conformada de la siguiente manera: Elementary, integrada por estudiantes de 8 a 12 años; Junior, por estudiantes de 11 a 15 años; y Senior, por estudiantes de 14 a 19 años.

Las sedes del concurso fueron el Planetario de Cancún Ka’Yok’, el Planetario de Playa del Carmen SAYAB, el Instituto Tecnológico de Chetumal y el CONALEP Plantel Felipe Carrillo Puerto.

En la división Elementary, los equipos ganadores del primer lugar fueron Minibuilders, representando a Chetumal; Astroingenieros, de Playa del Carmen; y C Bots, de Cancún.

En esta división no se contó con participación por parte de Felipe Carrillo Puerto.

Dentro de la división Junior, los equipos que obtuvieron el primer lugar fueron CEPI 5, representando a Chetumal; Super Bots, de Felipe Carrillo Puerto; Astroingenieros 2, de Playa del Carmen; y Marte, de Cancún.

En la división Senior, los equipos ganadores del primer lugar fueron EVA Mission Bots, de Chetumal; Los Voltios, de Felipe Carrillo Puerto; Astroingenieros 4, de Playa del Carmen; y Mecabot V2, de Cancún.

Es importante destacar que la participación en la fase municipal no es un requisito para acceder a la competencia regional.

Las niñas, niños y jóvenes interesados podrán registrarse de manera directa a través del sitio web: https://coqhcyt.qroo.gob.mx/. La fase regional se llevará a cabo el 13 de junio de 2026 en el Gimnasio Kuchil Baxal, ubicado en Cancún.