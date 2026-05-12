Depresión y abuso de alcohol y drogas encienden focos rojos

Ausencia de redes familiares sólidas

Especialistas en salud mental advierten una falta de redes de apoyo en Playa del Carmen

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- El aumento de casos de ansiedad, depresión y consumo de sustancias en Playa del Carmen mantiene en alerta a especialistas en salud mental, quienes advierten que la falta de redes de apoyo y el aislamiento social están detrás de crisis emocionales y conductas de riesgo.

La directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Playa del Carmen, Dominique Torres Reynoso, explicó que muchos de los cuadros atendidos se agravaron tras la pandemia y hoy se reflejan principalmente en ansiedad y depresión.

La ausencia de redes familiares sólidas, debido a que gran parte de la población proviene de otros estados, provoca que muchas personas enfrenten crisis emocionales solas.

El aislamiento social, cambios drásticos en hábitos, alteraciones en el sueño y pérdida de interés en actividades cotidianas son señales frecuentes de depresión.

El abuso de alcohol se mantiene como el principal detonante de conductas impulsivas o violentas.

Durante 2025, el CIJ realizó acciones preventivas dirigidas a 58 mil 492 personas y brindó tratamiento a 947, de las cuales 521 fueron pacientes de nuevo ingreso.

Alcohol: 77.93% de consumo entre pacientes.

Tabaco: 58.35%.

Marihuana: 55.85%.

Estimulantes: 35.12%.

Cocaína: 27.26%.

El mayor porcentaje de atención correspondió a personas mayores de 35 años (36.47%), seguido de adolescentes de 12 a 17 años (27.64%) y jóvenes de 18 a 25 años (21.31%).

En el primer trimestre de 2026, las cifras locales mantuvieron la misma tendencia, aunque con un incremento en el consumo de estimulantes relacionados con cristal, lo que ha motivado campañas preventivas en secundarias, preparatorias y actividades con padres de familia.

Torres Reynoso subrayó que la salud mental debe atenderse de manera integral, combinando atención médica y psicológica con actividades deportivas, culturales y artísticas, que permitan canalizar emociones y reducir riesgos de adicciones o autolesiones.

Depresión posparto: un reto de salud pública

La depresión posparto no es un simple estado emocional, sino un trastorno de origen biológico vinculado a los cambios hormonales que atraviesa el cuerpo durante el embarazo y después del parto. Así lo subrayó Héctor González Rodríguez, director de Salud Municipal en Benito Juárez, al destacar la importancia de atender este problema que afecta a miles de mujeres.

El funcionario explicó que, aunque algunas mujeres no presentan síntomas, otras sí lo hacen de manera grave y requieren atención especializada. En casos donde ya existía un diagnóstico previo de depresión o ansiedad, el riesgo de que el trastorno se intensifique durante la gestación es mayor.

González Rodríguez recalcó que las mujeres embarazadas y madres primerizas deben saber que no están solas. En los centros de salud del municipio se cuenta con psicólogos especializados que ofrecen atención gratuita mediante sesiones terapéuticas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, la depresión posparto afecta entre el 10 y 30% de las mujeres en México, una de las tasas más altas reportadas a nivel internacional. Se estima que una de cada diez mujeres la desarrolla tras el parto, y hasta el 50% puede presentar síntomas desde el embarazo, lo que se clasifica como depresión perinatal.

Además, una de cada cinco madres primerizas experimenta trastornos de ansiedad, y la mayoría no recibe tratamiento oportuno.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental Materna, especialistas buscan reducir el estigma, mejorar la detección temprana y garantizar atención adecuada. La estrategia apunta a fortalecer el acompañamiento psicológico durante la maternidad, para proteger tanto a las madres como al entorno familiar.