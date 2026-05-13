Alejandra Guzmán rinde homenaje a su mamá Silvia Pinal

Con su nuevo sencillo “Los que nos quedamos”

Una letra coescrita por la intérprete junto a Ángela Dávalos y Stefano Vieni

Por: Asael Grande

Tras un periodo de ausencia debido a complicaciones de salud, Alejandra Guzmán marca su regreso triunfal a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Los que nos quedamos”. El tema, estrenado el 8 de mayo de 2026, funge como un íntimo homenaje a su madre, la legendaria primera actriz Silvia Pinal, fallecida en noviembre de 2024.

La entrega musical, distribuida globalmente por The Orchard Enterprises, destaca por una fusión de rock y balada. A través de una letra coescrita por la intérprete junto a Ángela Dávalos y Stefano Vieni, la pieza explora el duelo, la resiliencia y el vacío que dejó la pérdida de la llamada “Última Diva del Cine Mexicano”.

Con una duración de 3 minutos con 37 segundos, el corte fue producido de manera independiente bajo el sello Rock Recargado y coordinado por el propio Vieni, con mezcla de Alex Ponce y masterización de Erick Urbina.

En conferencia de prensa, la intérprete de “Verano peligroso”, comentó: “esta canción la hice con el corazón, es como un ‘Bye bye, mamá’, de otro lado, lo hice después de, realmente vivir mi luto, y lo que quise hacer en mis cinco sentidos, así es como se debe de vivir, y sentir, y creo que lo logré, porque me siento muy en paz con todo lo que viví con ella los últimos años, creo que soy la hija más luchona, más necia, logré lo que yo quería, gracias a ella, tengo muchas cosas que recuperé, porque sin eso no llegas a ningún lado”.

Más allá de la propuesta sonora, el lanzamiento acaparó los reflectores al resolver una de las mayores incógnitas del espectáculo en México: el destino del emblemático óleo que Diego Rivera pintó de Silvia Pinal en 1956: “me quedo con la sonrisa de mi mami, su cariño, siempre fue una mamá muy cariñosa, muy consentidora, muy inteligente, le gustaba hacer fiestas, le gustaba la política, con ella conocí todos los escenarios”.

Para el arte oficial del sencillo, la llamada “Reina de Corazones” posó junto a la icónica obra. Guzmán aprovechó el espacio para confirmar que la pieza pictórica fue enviada a un proceso de restauración tras una decisión tomada “en santa paz” y por común acuerdo entre todos los hermanos. Con esta acción, la cantante reafirma la última voluntad de la actriz, quien en vida manifestó el deseo de que dicha pintura quedara bajo el resguardo definitivo de su hija: “de mi madre heredé muchas cosas, a mi madre yo llevo en la sangre, eso es lo que vale para mí, pero siempre estuvo ‘chingando’ con su cuadro mi mamá, así que lo están restaurando, fui a Nueva York, con un amigo, Eugenio López, entonces, estoy tratando de poner todo en orden, hasta que se resuelva la situación”.

El estreno de “Los que nos quedamos” define también el arranque de su nueva etapa sobre los escenarios a través del “Los que nos quedamos Tour 2026”, que pisará ciudades como Querétaro, Puebla, Mérida , Guadalajara, Monterrey, con una parada el próximo 27 de noviembre en la Arena CDMX.