La enfermería es una vocación llena de humanidad y entrega: David Parra Sánchez

Destaca su compromiso

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Es un sentimiento muy noble reconocer la labor de quienes dedican su vida a cuidar a los demás. La enfermería no solo es una profesión, sino una vocación llena de humanidad y entrega que sostiene a los pacientes en sus momentos más vulnerables.

Afirmó lo anterior, David Parra Sánchez, presidente de la Asociación Civil Proyecto Social Naucalpan, luego de reconocer y aplaudir la labor no sólo de las enfermeras de Naucalpan o el Estado de México, sino del país, quienes con su paciencia y dedicación marcan la diferencia en cada recuperación, dijo.

Parra Sánchez abundó que “las y los enfermeros son quienes están presentes en las guardias, noches largas y momentos de miedo, brindando alivio y calma. Detrás del uniforme hay sacrificios personales y un compromiso inquebrantable por salvar vidas”.

El luchador social dijo que la enfermería combina el conocimiento científico con la capacidad de escuchar un silencio o dar un abrazo en el momento justo a quienes lo requieren.

Finalmente, en el marco del «Día Internacional de la Enfermería», Parra Sánchez felicitó a estos trabajadores de la salud para mantener el cuidado de miles y miles de pacientes.