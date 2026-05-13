El deporte y la cultura van de la mano en Metepec: Michel Quiroz

Fortalecen el tejido social

Por Arturo Baena

Metepec, Mex.- “Sin lugar a dudas que la cultura y el deporte no solo conviven, sino que se integran para fortalecer el tejido social y la identidad de este nuestro Pueblo Mágico. Esta sinergia se refleja, tanto en su infraestructura como en su calendario de eventos en favor de las familias”.

Así lo aseguró, en entrevista, Michel Quiroz, tercera regidora de este ayuntamiento, luego de destacar que “para el gobierno del alcalde Fernando Flores la práctica del deporte y cultura se han constituido como factor de desarrollo, tanto individual como en las comunidades”.

La representante popular del PAN, destacó que, ante la cercanía del Mundial del futbol en nuestro país, la invitación a realizar cualquier deporte ha sido permanente a través de la regiduría que representa y del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec.

Michael Quiroz puntualizó que “la salud de la población, la inclusión de mayor número de personas a diversas actividades físico recreativas, la promoción de los valores y la convivencia familiar son una prioridad en la gestión del alcalde Fernando Flores”.

Finalmente, la funcionaria municipal reiteró su compromiso de mantener un contacto directo y permanente con las y los habitantes de Metepec para dar atención a sus peticiones.