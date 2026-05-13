El gobierno de Naucalpan, en alerta por lluvias: Gómez García

Coordinación entre distintas áreas

Naucalpan, Méx.- “Ante las fuertes lluvias registradas en el municipio, por instrucciones de nuestro presidente Isaac Montoya, se mantiene una coordinación plena entre distintas áreas para atender las afectaciones y proteger a la población”.

Expresó en redes sociales lo anterior el director general de Servicios Públicos de esta localidad, José Antonio Gómez García, al tiempo de puntualizar que “gracias al trabajo conjunto con CAEM, Protección Civil, bomberos, paramédicos, personal técnico y a Servicios Públicos, se logró actuar de manera oportuna durante la madrugada del miércoles para prevenir mayores riesgos”.

Gómez García informó qué “también arrancó el programa de desazolve, ya que gran parte de los volúmenes de agua que llegan al Río Hondo provienen del sur poniente del Valle de México. Además, las rejillas de captación y colectores marginales han sido fundamentales para evitar afectaciones más severas”.

“Desde Servicios Públicos retiramos más de 350 toneladas de basura, además del lodo acumulado, destacando que el agua ya no está regresando al río, sino que está siendo trasladada al relleno correspondiente”, abundó el funcionario municipal

Finalmente, remarcó: “reiteramos el llamado a la ciudadanía a no tirar basura en calles, barrancas y cuerpos de agua, ya que juntos prevenimos inundaciones y cuidamos nuestro entorno”.