Ecatepec formará parte de la fiesta mundialista

Ecatepec, Méx.- Este municipio formará parte de la fiesta mundialista de nuestro país, por lo que el gobierno local alista la campaña “Ecatepec Pa’l Mundo”, que contempla múltiples actividades deportivas y culturales, como torneos de futbol y la instalación de un corredor con esculturas monumentales alusivas a la Copa Mundial 2026 y a la identidad municipal. La alcaldesa Azucena Cisnero dijo que “Ecatepec va a ser el corazón popular del Mundial más grande de la historia.