FGJEM reporta avance en seguridad con golpe a 30 grupos de extorsión

Entrega fiscal Cuarto Informe a Delfina Gómez

Los grandes resultados se han logrado gracias a la coordinación de las diversas dependencias que convergen en la Mesa de Paz

Toluca, Estado de México.– En la Mesa de Paz que encabeza diariamente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, entregó a la Mandataria estatal su Cuarto Informe de Gestión, presentado el pasado 30 de abril ante el Congreso del Estado de México.

El Fiscal destacó que, derivado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno en las Mesas de Paz, este ejercicio de rendición de cuentas refleja resultados importantes en el periodo comprendido del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026, entre ellos la detención de 341 personas vinculadas con 30 grupos criminales dedicados a la extorsión, así como la obtención de 467 sentencias condenatorias.

En este mismo periodo, los delitos de alto impacto disminuyeron 33 por ciento y los homicidios dolosos, 36 por ciento.

Asimismo, señaló que, mediante la coordinación interinstitucional, en la que participa el Poder Judicial, se concretaron 7 mil 241 sentencias, de las cuales 5 mil 133 correspondieron a delitos de alto impacto, lo que representa un incremento de 12 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La gobernadora Delfina Gómez reconoció el trabajo de la Fiscalía mexiquense y reiteró su compromiso de fortalecer las labores en materia de seguridad y procuración de justicia para construir la paz en el Estado de México.

En la Mesa de Paz número 88 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.