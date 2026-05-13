Invita el GEM al “Mega-Reciclatón” en Naucalpan

En el parque Naucalli, este domingo

Metepec, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, invita a la población en general al “Mega-Reciclatón” a realizarse el próximo domingo 17 de mayo a partir de las 10:00 horas, en el Parque Naucalli, ubicado en el municipio de Naucalpan.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) informa que esta iniciativa busca la construcción de un estado más sustentable, con la participación de las y los mexiquenses, en una de las acciones ambientales más importantes del año, al llevar sus residuos limpios y separados.

La dinámica es intercambiar residuos valorizables como el PET, papel, cartón, aluminio, Tetrapak, tapitas, vidrio; así como residuos eléctricos tales como aparatos electrodomésticos (planchas, televisores, hornos, entre otros) y electrónicos (computadoras de escritorio, laptops, monitores, teclados, mouse, tabletas, impresoras, celulares, cargadores y consolas de videojuegos) por productos comestibles, de limpieza, plantas y juegos recreativos sobre temas ambientales.

El evento tiene como objetivo central fomentar en la sociedad la economía circular, concibiendo esta como un modelo económico que busca fundamentalmente reducir la contaminación y los residuos que generamos todas y todos, al mismo tiempo de aprovechar al máximo los recursos, su correcta disposición final y, con ello, mejorar el medio ambiente.

El Gobierno del Estado de México recuerda que el mal manejo de los residuos repercute directamente en los recursos naturales y los ecosistemas, y genera como consecuencia problemas de salud en la población; por lo anterior es primordial que todas y todos participemos en el cuidado y conservación de nuestro entorno natural.

La actividad se realizará de 10:00 a 14:00 horas en el Parque Naucalli. El ingreso es por el acceso principal, el cual está ubicado en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, Bulevares, código postal 53150, en Naucalpan.